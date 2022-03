Guerre en Ukraine : 30.000 réfugiés sont arrivés en France

En un peu plus d'un mois de conflit, plus de dix millions d’Ukrainiens (sur environ 40 millions) ont fui leurs foyers, dont 3,8 millions sont partis à l’étranger, principalement en Pologne, selon le décompte de l’Organisation des Nations unies publié samedi. En France, plus de 30.000 personnes ont déjà été accueillies. Ce qu'il faut retenir ce dimanche, au 32e jour de guerre.

L'essentiel

Les combats se sont concentrés samedi dans l'est de l'Ukraine, dont l'armée russe fait désormais sa priorité, sans épargner pour autant l'ouest du pays et notamment Lviv, près de la frontière polonaise.

Les séparatistes de Lougansk pourraient tenir un référendum pour rejoindre la Russie

À ce jour, près de quatre millions d'Ukrainiens ont fui à l'étranger. Parmi eux, 30.000 réfugiés ont été accueillis en France.

Auchan assume rester en Russie, une décision justifiée "du point de vue humain".

À écouter : le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine

30.000 réfugiés sont arrivés en France

La ministre du Logement Emmanuelle Wargon a indiqué ce dimanche matin sur franceinfo que le gouvernement "évalue à environ 30.000 le nombre de personnes en provenance d'Ukraine qui sont rentrées en France". "Sur ces 30.000, une partie reste en France, et une partie traverse le pays, plutôt vers l'Espagne et le Portugal. Aujourd'hui, nous accueillons dans des logements et des hébergements environ 15.000 personnes", a précisé la ministre, qui a réitèré l'objectif de pouvoir accueillir "le plus vite possible environ 100.000" personnes venues d'Ukraine.

Auchan assume rester en Russie

Le PDG d'Auchan Retail International Yves Claude défend ce dimanche dans les colonnes du JDD le maintien des activités du groupe en Russie, un choix "pas simple" après l'appel de Volodymyr Zelensky, car "partir serait imaginable sur le plan économique mais pas du point de vue humain". Interpellé par le président ukrainien devant le Parlement français mercredi sur son activité en Russie, où le groupe est présent depuis une vingtaine d'années et emploie 30.000 personnes, Auchan a décidé de se maintenir dans le pays même s'il y prévoit des pertes pour 2022, explique Yves Claude.

Le point sur les combats

La ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, relativement épargnée par les combats jusque là, a subi deux frappes russes samedi après-midi, touchant un dépôt de carburant et faisant au moins cinq blessés, selon le gouverneur de la région.

Alors que le maire de Kiev a finalement renoncé à imposer un nouveau couvre-feu de 35 heures à partir de samedi soir, pour revenir au couvre-feu ne s'appliquant que de 20h à 7h, comme tous les soirs, à environ 120 km au nord-est de la capitale ukrainienne, la ville de Tcherniguiv est encerclée par les forces russes, selon le maire de la commune.

Dans le nord-est, les forces ukrainiennes ont annoncé avoir repris le contrôle de la ville de Trostianets.

Dans le Donbass, à l'est, l'armée ukrainienne assure "avoir infligé des pertes importantes aux envahisseurs russes" autour de Donetsk et Lougansk, où un référendum pour rejoindre la Russie pourrait être bientôt organisé, selon le leader spératiste Léonid Passetchnik. De son côté, le ministère russe de la Défense a fait état d'une bataille pour le contrôle de deux villages près de Donetsk.

Enfin au nord, l'armée russe a pris le contrôle de la ville de Slavoutitch, où réside le personnel de la centrale de Tchernobyl. Les forces de Moscou continuent par ailleurs d'assiéger plusieurs grandes villes, dont Kharkiv, Tcherniguiv et Marioupol.

Volodymyr Zelensky demande davantage d'armes

Dans sa dernière vidéo postée samedi soir, le président ukrainien, Volodomyr Zelensky, a appelé les Occidentaux à fournir davantage d’armes. "Nous devons non seulement protéger l’Ukraine mais aussi les autres pays d’Europe de l’Est, sous la menace d’une invasion russe (…) Qui dirige l’OTAN ? Est-ce toujours Moscou, à coups d’intimidation ?", a-t-il critiqué.

Joe Biden hausse le ton

Le président américainJoe Biden a violemment attaqué son homologue russe samedi à Varsovie, qualifiant Vladimir Poutine de "boucher" et jugeant qu'il ne pouvait "pas rester au pouvoir" après son invasion de l'Ukraine, une déclaration tempérée par la Maison Blanche dans la soirée : "Ce que le Président voulait dire, c'est que Poutine ne peut pas être autorisé à exercer un pouvoir sur ses voisins ou sur la région. (...) Il ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie, ni d'un changement de régime."