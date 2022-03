Guerre en Ukraine : près de 250 manifestants à Colmar en soutien au peuple ukrainien

Près de 250 personnes se sont réunies ce samedi après-midi à Colmar devant le musée Unterlinden pour manifester leur soutien au peuple ukrainien. Un appel lancé par la Ligue des droits de l'Homme.

Les Ukrainiens de Colmar ont pris la parole, partagés entre extrême inquiétude et témoignages de gratitude aux Alsaciens solidaires. Responsables politiques et anonymes alsaciens ont réaffirmé leur volonté de coordonner les envois d'aide humanitaire et l'accueil des futurs réfugiés.

à lire aussi Solidarité avec les Ukrainiens : où et comment aider en Alsace

La peur au ventre

Iana tremble. Cette Ukrainienne de Colmar, originaire de Kiev peine à contenir son émotion en montant sur l'estrade qui surplombe la petite foule rassemblée en soutien au peuple ukrainien. "Je vous remercie pour votre présence", s'étrangle-t-elle dans un sanglot. "Je suis maman de deux garçons qui doivent partir pour faire cette guerre. Toute ma famille et tous mes amis sont là-bas, à Kiev [...] je ne souhaite à personne de vivre ce terrible cauchemar. De tout mon cœur, et au nom du peuple ukrainien et de toutes les mères, je demande à l'Europe et à l'Otan de fermer l'espace aérien entre l'Ukraine et la Russie. Aidez-nous à sauver nos enfants", conclut-elle, essoufflée. L'Otan a refusé la création de cette zone d'exclusion aérienne, pour "empêcher l'escalade" de la guerre.

Svetlana et son fils Antoine appellent à la création d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. © Radio France - François Chagnaud

110 000 euros pour accueillir les futurs réfugiés

En réponse à ce témoignage, le maire de Colmar Eric Straumann met en valeur le dispositif de solidarité organisé par les élus de Colmar Agglomération, mis en place "dès que nous avons compris qu'on allait assister à une catastrophe humanitaire après l'invasion de l'Ukraine par la Russie", assure l'édile.

à lire aussi Des manifestations de soutien à l'Ukraine tout ce week-end en Alsace

La collectivité débloque 110 000 euros pour accueillir les futurs réfugiés. Plus de 200 habitants de l'agglomération de Colmar - "300 ou 400 couchages", estime le maire - ont indiqué vouloir accueillir des réfugiés ukrainiens chez eux via le site internet lancé par la collectivité. Le rez-de-chaussée de l'hôtel de l'Europe sera mobilisé dès la semaine prochaine pour recueillir des dons de produits de première nécessité.

Le maire de Colmar en compagnei des Ukrainiens à Colmar © Radio France - François Chagnaud

Drapée dans le jaune et bleu de son pays, Svetlana s'émeut de cette générosité et du soutien moral qu'elle reçoit de la part des manifestants réunis. "Ça nous encourage, ça nous donne le sentiment de ne pas être seuls, d'être compris".