Guerre en Ukraine : 55 réfugiés sont en transit à Ballan-Miré

Après 24h d'autocar depuis Varsovie, 55 Ukrainiens ont pu faire une pause ce dimanche en Touraine. Hébergés le temps d'une nuit à la salle des fêtes de Ballan-Miré, ils gagnerons ensuite Pampelune en Espagne.

A la descente du car, les visages sont marqués, fatigués, ces Ukrainiens en transit sont principalement des femmes et leurs enfants qui ont fui la guerre, il y a même un bébé âgé de deux mois.

A l'origine de cet élan de solidarité, Paulo, un chauffeur de car Portugais et Edouardo Sousa de la radio antenne Portugaise à Ballan-Miré. Paulo explique : "A chaque fois que nos trajets en autocar passent par Tours, on écoute la radio Portugaise de Ballan-Miré, alors on a eu l'idée de contacter Edouardo pour qu'il nous vienne en aide".

Résultat, tout s'est enchaîné....mobilisation des élus de Ballan-Miré autour de son maire Thierry Chailloux, de la protection civile, de la Croix- Rouge Française, de la Banque Alimentaire de Touraine.

Les couchages fournis par la Protection Civile installés dans la salle des fêtes du complexe de la Haye juste avant l'arrivée des réfugiés © Radio France - Jean Lebret

Des familles qui viennent d'un peu partout en Ukraine, la ville de Vinnytsia au centre du pays pour Yuliia 29 ans et ses deux fillettes de 5 et 9 ans : "On se sentait menacés, on avait peur, l'aéroport de la ville a été bombardé, alors nous sommes partis au plus vite en prenant le train, le plus important était de sauver les enfants".

Les 2 filles de Yuliia (à droite et à gauche) © Radio France - Jean Lebret

Comme beaucoup de ces femmes, elles laissent derrière elles leur mari, leur père qui sont partis au front pour la défense de leur pays. Ces 55 réfugiés reprennent la route ce lundi matin (7h), direction Pampelune dans le nord de l'Espagne. Cet arrêt en Touraine leur a permis de reprendre des forces, un repas leur a été servi ainsi qu'un petit déjeuner ce lundi matin avant de retrouver, pour certains, de la famille de l'autre côté des Pyrénées, un accueil dans des associations pour d'autres.