Guerre en Ukraine : à Kiev, Sébastien Lecornu évoque un nouvel "agenda" pour le soutien militaire français

Pour la première fois depuis le début du conflit en Ukraine en février dernier, le ministre français des Armées s'est rendu à Kiev ce mercredi. Sébastien Lecornu a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la mi-journée pour faire le point sur les besoins militaires de l'Ukraine dans les semaines et mois à venir. "Les présidents (Volodymyr) Zelensky et (Emmanuel) Macron ont demandé (...) de leur faire des propositions pour le mois de janvier pour redéfinir un agenda" commun sur le soutien militaire français, a précisé le ministre lors d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien, Oleksiï Reznikov.

Un nouvel "agenda"

Les deux ministres ont notamment échangé sur la "situation tactique et stratégique" sur le terrain. "La lutte et la défense antiaérienne", "les systèmes d'artillerie comme les Caesar" (français ), l'approvisionnement en munitions et en véhicules blindés, ainsi que la lutte "contre les drones iraniens" font actuellement partie des priorités de l'armée ukrainienne, a fait valoir Oleksiï Reznikov. Paris a dit réfléchir à fournir à Kiev davantage de missiles sol-air.

Devant la presse, Sébastien Lecornu a également évoqué "le fonds innovant de 200 millions d'euros" qui permet à l'Ukraine d'acheter directement du matériel auprès d'industriels français, en fonction de ses priorités.

Autre sujet de discussion entre les deux dirigeants : le problème des réparations des équipements militaires occidentaux endommagés sur le champ de bataille. "La maintenance de ce qui a été déjà donné à l'Ukraine est tout aussi importante que les équipements nouveaux", a affirmé le ministre des Armées.

Soutien

Un classement du Kiel Institute for the World economy en décembre place la France en 10e position, derrière le Royaume Uni, la Pologne ou l'Allemagne, pour son soutien militaire à Kiev, assuré surtout par les États-Unis.

Mi-décembre, une conférence internationale de soutien à l'Ukraine, organisée à Paris, avait permis d'engranger plus d'un milliard d'euros de dons pour aider notamment la population.

Dans la journée, Sébastien Lecornu avait déposé une gerbe devant le "Mur des héros", un mémorial à Kiev consacré aux militaires tués sur le front depuis 2014.