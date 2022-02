Guerre en Ukraine : à Niort, des collectes s'organisent

"On est loin mais notre cœur aussi est loin, il est en Ukraine en ce moment", lance Ghennadie Koshara, d'origine ukrainienne installé en France avec sa famille depuis cinq ans, à Niort depuis un an. Avec le collège Saint-Exupéry et d'autres parents d'élèves, ils lancent une grande collecte d'urgence.

"On voit les infos, on appelle nos proches. Les choses qu'ils nous racontent, c'est terrible. C'est une vraie guerre, de vrais bombardements, des missiles qui frappent les maisons civiles donc on ne peut pas rester calme, tranquille", poursuit Ghennadie dont la famille se trouve à l'ouest de l'Ukraine. "On regarde les nouvelles, on pleure. On a participé aux manifestations et on a pris la décision d'agir. On ne peut pas rester sans rien faire", ajoute un autre mère d'élève Uliana Bonneau, originaire elle de Kiev, la capitale ukrainienne.

"Il y a des villes qui sont bloquées donc la nourriture, les médicaments commencent à manquer - Ghennadie, Ukrainien de Niort

Ces parents ont pour objectif de remplir un camion de 19 tonnes et de le faire partir d'ici ce vendredi 4 mars. Un convoi coordonné avec la maison ukrainienne à Varsovie en Pologne. Une cagnotte est également mise en ligne pour aider notamment à financer le transport.

Les besoins sont le matériel médical qui peut être utile pour la médecine d’urgence, pour les blessés de guerre (civières, colliers et attelles, trousses hémorragie Urgence-attentat (kit IFAK), couvertures isothermiques, pansements compressifs hémostatiques d’urgence, coussin compressifs garrots, bandages, pansements pneumothorax avec ou sans valve hémostatiques, tous types de pansements (stériles ou non), tentes, tapis de yoga, matériel de chirurgie stationnaire et mobile, tout le matériel médical pour les traitements des plaies).

Il y a aussi besoin de médicaments (antiseptiques, tous types d’antidouleurs, sauf Doliprane), gel douche , dentifrices et brosses à dent, lits de camp, sac de couchage et serviettes microfibres de sport , essuie-tout, antiseptiques, alcool, masques réutilisables et jetables, serviettes hygiéniques, moyens pour pansements, solutions de plâtre bande. Besoin de tentes, réchauds, casseroles serviettes en microfibre, vaisselle réutilisable, des piles, bougies, lampes de poche.

En ce qui concerne la nourriture il faut privilégier barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, vermicelles, céréales instantanées et sachets lyophilisés de nourriture.

Les points de collecte se font au collège Saint-Exupéry, le collège Notre-Dame, le lycée Saint-André, l'école Sainte-Thérèse à Niort, l'école Jeanne d'Arc à Frontenay-Rohan-Rohan.

Point de collecte également à l'Hôtel de Ville de Niort mis en place par la mairie

De son côté, la ville de Niort met également en place un point de collecte à l’Hôtel de Ville à partir de ce mardi 1er mars aux horaires 8h45 -12h30 et 13h45-17h30 pour les Niortais qui souhaitent apporter des produits de première nécessité (en bon état et propres). Voici la liste : Couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers, gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier, antiseptique, alcool, masques réutilisables et jetables, fournitures d'habillement, tentes, lits de camp, serviettes en microfibre, sets de vaisselle réutilisables, piles, bougies, torches, eau, aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes.