Guerre en Ukraine : Anne Hidalgo en faveur de “fournir des armes” à l’armée ukrainienne

“Vladimir Poutine veut affaiblir la démocratie européenne et la démocratie dans notre pays”, martèle la candidate du Parti socialiste à l’élection présidentielle Anne Hidalgo, invitée de France Bleu Gironde ce vendredi, à la veille d'un meeting au palais des congrès de Bordeaux. En réaction aux frappes russes sur l’Ukraine jeudi, qui auraient fait 137 morts et 316 blessés côté ukrainien selon un premier bilan des autorités, l’Europe et les États-Unis ont adopté dans la soirée des sanctions économiques contre la Russie, mais la maire de Paris veut aller plus loin en fournissant “des armes à l’Ukraine, pour qu’ils se défendent”.

C'est très très inquiétant car on voit bien que Vladimir Poutine n'écoute plus rien ni personne, plus rien ne l'arrête - Anne Hidalgo

“Cette guerre nous concerne, car elle se passe ici en Europe, rappelle Anne Hidalgo sur France Bleu Gironde. Vladimir Poutine veut aussi affaiblir la démocratie européenne et la démocratie dans notre pays”. La candidate socialiste soutient la décision de l'Union européenne et des États-Unis adoptée dans la nuit de prendre des sanctions économiques contre la Russie : “Je pense que c’est très important d’être unis”.

Mais Anne Hidalgo va plus loin : “Je suis pour qu’on fournisse des armes à l’Ukraine, pour qu’ils se défendent”. Dans la soirée de jeudi, l’Ukraine a déclaré la mobilisation générale, alors que des missiles russes ont frappé la capitale Kiev. Alors qu'un sommet de l'Alliance atlantique doit se tenir vendredi à 20h, les forces militaires des Etats de l'Otan ont été placées en état d'alerte et certaines unités vont faire mouvement pour renforcer le flanc Est. La France va accélérer le déploiement dans le cadre de l'Otan de soldats en Roumanie, pays frontalier de l'Ukraine.