Guerre en Ukraine : au centre de collecte de l'agglomération de Pau les dons affluent

Le centre de collecte de l'agglomération de Pau a ouvert ce vendredi à 14h et des Béarnais ont défilé tout l'après-midi, des poches au bras, pour apporter des vêtements, des produits d'hygiène et du matériel à envoyer en Ukraine. Le centre reste ouvert tous les après-midis à la Foire Expositions.

Nicole et Françoise, retraitées, ont tout de suite cherché comment se rendre utile pour aider les Ukrainiens. Elles trient bénévolement les dons collectés à la Foire Expositions de Pau.

"Je suis très perturbée par ce qui se passe, alors j'ai tout de suite cherché comment je pouvais aider". Comme Françoise et sa sœur Nicole, retraitées et bénévoles pour trier les vêtements empilés depuis 14h dans le hall de la Foire Expositions de Pau - transformé en centre de collecte de dons pour l'Ukraine tous les après-midis de 14h à 18h - des dizaines et des dizaines de Béarnais ont défilé ce vendredi 4 mars, des poches remplies de vêtements, produits d'hygiène ou matériel électrique.

Un centre de collecte pour centraliser les nombreux dons partout dans l'agglo

Ces dons seront ensuite envoyés dans les pays frontaliers de l'Ukraine pour rejoindre les réfugiés en exode ou ceux coincés dans les sous-sols des villes bombardées.

"Nous avons souhaité centraliser les initiatives qui ont germé dans les différentes communes de l'agglo", explique Béatrice Jouhandeaux, élue déléguée à la Solidarité. Nous avons pris contact avec les ONG présentes sur place et pour l'instant, ils n'ont pas besoin de vêtements, poursuit-elle. Il vaut mieux donner en priorité des produits d'hygiène, en particulier pour les femmes et les enfants puisque ce sont eux qui fuient la guerre, ainsi que du matériel électrique, des bougies, des pansements etc."

Le centre de collecte cherche des bénévoles pour venir trier ces affaires. Pour s'inscrire ou si vous souhaitez accueillir chez vous des réfugiés ukrainiens, l'agglomération de Pau a mis en place une plateforme téléphonique à appeler, du lundi au vendredi de 9h30 à 17h au 05 64 64 20 10.

La liste des besoins prioritaires en Ukraine

Produits d’hygiène :

Dentifrice

Brosse à dents

Lingettes

Gel douche

Serviettes microfibre

Serviettes périodiques et protections féminines

Lingettes et lait de toilette pour bébé

Couches bébé

Papier toilette

Matériel électrique :

Lampes de poche

Piles diverses

Bougies

La collecte des vêtements est à ce jour complète.Petit matériel médical :