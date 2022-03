Guerre en Ukraine : Bernard, 94 ans, se rappelle "l'exode de 1940" et veut accueillir des réfugiés

« Comment ne pas y repenser en voyant ces bombardements, ces maisons détruites, ces gens qui fuient ! » La guerre en Ukraine rappelle à Bernard Helgen, 94 ans, des souvenirs douloureux de sa pré-adolescence. À 12 ans, en pleine Seconde Guerre mondiale, le Saône-et-Loirien d’origine a été contraint de fuir avec ses parents et ses cinq frères et sœurs. La famille a été accueillie chez des inconnus et aujourd’hui, il souhaite à son tour héberger des réfugiés ukrainiens dans sa maison de Bordères (Pyrénées-Atlantiques), un village de 600 habitants à 20 kilomètres de Pau.

L'étage de sa maison est libre pour accueillir "au moins trois personnes". © Radio France - Manon Claverie

« Je reprends les paroles de l’Abbé Pierre : quand on n’a pas tout donné, on n’a rien donné ! »

Bernard Helgen

« On doit faire le maximum pour les accueillir. On ne peut pas laisser ces enfants, ces femmes et ces hommes dans cet état, voyons ! » Il habite seul, depuis dix ans, la maison familiale dont l’étage est vide. Deux grandes chambres sont disponibles pour accueillir « au moins trois personnes, ce serait bien ». L’ouvrier à la retraite souhaite partager le peu qu’il a avec ces Ukrainiens qui fuient la guerre. « Je reprends les paroles de l’Abbé Pierre : quand on n’a pas tout donné, on n’a rien donné », indique-t-il.

300 volontaires dans l'agglomération paloise

Comme près de 300 habitants des Pyrénées-Atlantiques, il s’est manifesté auprès de sa mairie puis a dû remplir un formulaire en ligne, afin de se signaler comme volontaire pour accueillir une famille. Il attend de savoir si ces 30 petits-enfants et arrière-petits-enfants, en photos dans son salon, se feront de nouveaux amis ukrainiens. « Je compte également sur mes voisins pour les occuper car, à mon âge, je ne conduis plus », sourit le nonagénaire depuis son fauteuil inclinable.