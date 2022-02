Guerre en Ukraine : "C'est terrible", "Ma voix tremble": les Ukrainiens installés en France bouleversés

La Russie a lancé, dans la nuit de ce mercredi à jeudi, une offensive militaire en Ukraine, à l'est du pays, mais également dans plusieurs grandes villes et ports. Des bombardements ont également frappé Kiev, la capitale, et les forces terrestres russes sont entrées en Ukraine. Sidérés, inquiets pour leurs proches restés au pays, les Ukrainiens installés sur le territoire français sont bouleversés. Voici leurs témoignages, recueillies par quelques-unes des 44 stations locales de France Bleu.

Des proches sous les bombes, "la seule chose qu'on peut faire, c'est prier"

En Lorraine, la diaspora ukrainienne compte une centaine de personnes, qui suivent avec angoisse l'escalade militaire entre leur pays et la Russie depuis plusieurs semaines. Mais au cœur de la nuit, l'angoisse a fait place à la sidération. "On ne pensait pas qu'il allait oser le pire", se lamente Violeta Mokalu, installée à Metz, auprès de France Bleu Lorraine Nord. Cette doctorante à l'Université de Lorraine est présidente de l'association Echange Lorraine-Ukraine. Elle dirige également une fondation, "Ukraine Global", dont des équipes "se sont réveillées ce matin à Kiev avec les sirènes et ont dû descendre dans des abris souterrains", raconte-t-elle. D'autres, dans l'est du pays, sont "sous les bombardements", s'inquiète Violeta.

"C'est perturbant, c'est terrible", confie Lisa Sobolieva, 23 ans, chanteuse au conservatoire d'Epinal avec sa sœur Ana. Sa famille vit dans une localité proche des frontières avec la Russie et la Biélorussie. "La seule chose qu'on peut faire, c'est prier", déplore-t-elle.

"Ma voix tremble un peu, c'est la panique à Kiev"

L'inquiétude des Ukrainiens qui vivent en Alsace est également à son comble. Liudmila Ilchuk, la présidente de l'association Promoukraïna, organise des rassemblements à Strasbourg pour soutenir le peuple ukrainien. "Ma voix tremble un peu parce que ma matinée a commencé à 4h après les premières nouvelles d'Ukraine", explique-t-elle à France Bleu Alsace, qui l'a contactée tôt ce jeudi matin.

Les proches de Liudmila "disent qu'ils ont entendu beaucoup de bombes à Odessa, du bruit d'avion, des bombes éclair", raconte-t-elle. Dans capitale, Kiev "c'est la panique, parce qu'à côté de la ville il y a des endroits stratégiques de l'armée ukrainienne et les Russes ont commencé à bombarder ici", explique-t-elle.

"Je n'ai pas plus de nouvelles de mes amis sur place"

Annie, installée à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, a témoigné sur l'antenne de France Bleu Provence ce jeudi matin. Cette infirmière a travaillé dans l'humanitaire, et elle ne parvient plus à joindre ses amis en Ukraine. "Nous sommes tous en détresse", confie-t-elle. Je n'ai pas plus de nouvelle de mes amis qui sont sur place, je suis effrayée".