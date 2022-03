"C'est une situation inédite", décrit un pompier stéphanois à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne

Hubert Roffat, sapeur-pompier volontaire et maire de la commune de Neulise dans la Loire, fait partie de la première équipe envoyée par l'association Pompiers Humanitaires Français pour aider les Ukrainiens qui passent la frontière polonaise. Elle est basée près du poste frontière de Medyka, tout à l'ouest de l'Ukraine. Hubert Roffat était l'invité de France Bleu Saint-Etienne Loire le 4 mars.

Depuis son arrivée le 1er mars, cette équipe a commencé à faire un point sur la situation. "C'est une situation qui est assez inédite pour PHF, puisqu'on a plutôt l'habitude d'intervenir sur des théâtres de catastrophes, alors que là, on est sur une migration de réfugiés très importante qu'on ne maitrise pas du tout. A savoir que quand on est sur sur un autre théâtre d'intervention, le drame est passé et on essaye d'aller vers le mieux. Là, toutes les heures, la situation peut changer. Le flux des réfugiés évolue, ils sont parfois très nombreux, et parfois tout est complètement stoppé", décrit Hubert Roffat.

Ils sont dans un état de fatigue avancé, de froid absolument terrible

Cela reste à confirmer mais d'après ce sapeur-pompier, les armées biélorusses ou russes interceptent des convois de réfugiés, plus en plus en amont de la frontière. "Il y a deux nuances entre les personnes qui arrivent à migrer en voiture et puis, toutes les personnes qui y viennent à pied par leurs propres moyens. Ceux-là vont passer peut-être un jour, deux jours, trois jours, parfois quatre jours pour arriver à pied jusqu'à la frontière et sans aucun soutien sanitaire. Ils sont dans le froid, sans forcément avoir de nourriture. Quand ils présentent à la frontière, ils sont vraiment dans un état de fatigue avancé, dans un état de déshydratation, dans un état de froid qui est absolument terrible", explique-t-il.

L'armée russe a tiré directement sur la voiture de cette femme

Cette équipe doit parfois aussi prendre en charge des personnes blessées. "On a eu effectivement une une personne qui est arrivée blessée par balle. Elle nous a indiqué que l'armée russe avait tiré directement sur sa voiture civile. Pour l'instant, c'est la seule personne concernée par une blessure qu'on pourrait qualifier de blessure de guerre", confie Hubert Roffat.

Cette première équipe formée de deux pompiers, un médecin et un infirmier va être rejointe dans les prochains jours par une seconde équipe de huit personnes. Ensemble, ils vont monter un poste de secours au niveau de ce poste-frontière de Medyka, entre l'Ukraine et la Pologne.