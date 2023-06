Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de la contre-offensive de Kiev qui a débuté

Forte d'armements occidentaux et après des mois de préparation, l'Ukraine a lancé début juin une offensive pour reconquérir les 17% de territoire occupé par la Russie. L'offensive est "difficile" mais "progresse" a déclaré ce lundi soir le président ukrainien alors que sept villages ont déjà été libérés. Au côté du chancelier allemand Olaf Scholz et du président polonais Andrzej Duda à l'Élysée, le chef de l'État Emmanuel Macron a indiqué ce lundi soir qu'elle pourrait durer "plusieurs semaines, voire mois". Voici ce que l'on sait sur cette contre-offensive ukrainienne.

Une opération organisée depuis des semaines

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé samedi qu'une contre-offensive contre les forces russes était en cours sur son territoire, se refusant toutefois à donner des détails sur cette opération prévue de longue date. "Des actions de contre-offensive et défensives ont lieu en Ukraine et je n'en parlerai pas en détail", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, en visite surprise à Kiev. La veille déjà, Vladimir Poutine avait assuré que la contre-offensive ukrainienne avait "commencé".

Ce lundi soir, Emmanuel Macron a assuré que la contre-offensive ukrainienne avait été "méticuleusement" préparée. En effet, depuis des semaines, Kiev organise cette offensive en multipliant les initiatives pour modeler le champ de bataille : tirs de drones (non revendiqués) sur Moscou et des attaques sur le sol russe. Elle a surtout organisé de nouvelles brigades équipées des nouveaux matériels occidentaux pour les lancer dans la bataille le moment venu.

Quelle est la stratégie de Kiev ?

Les autorités ukrainiennes ont juré de garder le silence sur leurs objectifs, stratégie et tactiques. Invité de franceinfo ce lundi matin , Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française, a assuré que cette opération est "l'opération de libération de l'Ukraine [..] ce n'est pas une contre-offensive pour récupérer une ville", a-t-il insisté.

Guillaume Ancel a détaillé la tactique des militaires ukrainiens. Selon lui, ils vont s'acharner sur l'armée russe : "lls font entre 10 et 20 offensives par jour. Pour l'instant, il cogne sur le mur comme contre une vitre blindée. Quand on veut détruire une vitre blindée, on s'acharne dessus. Et normalement, au 10ᵉ ou au 15ᵉ coup, la vitre s’effondre toute seule", a-t-il poursuivi. Il faudra selon lui "plusieurs semaines" avant qu’ils n'arrivent à casser le front russe. "C’est d'une ambition extraordinaire", a-t-il estimé, car ils doivent s'attaquer à un front russe de 1.200 kilomètres. Interrogé sur la contre-offensive, Julien Théron, chercheur politiste et enseignant en conflits et sécurité internationale à Sciences Po, estime sur franceinfo que l'opération va consister en de petites victoires car "les Russes ont bâti des défenses extrêmement fortes".

Selon les analystes militaires, l'Ukraine n'a pas encore lancé le gros de ses forces dans sa grande contre-offensive, et qu'elle teste actuellement encore le front avec des attaques ciblées pour en déterminer les points faibles.

Des villages libérés

Cette contre-offensive semble offrir de premiers gains territoriaux aux Ukrainiens. Ce lundi soir, l'Ukraine affirme avoir déjà repris sept villages aux forces russes et notamment comme Lobkove, Levadne, Neskuchne, Blahodatne et, ce lundi, Novodarivka. Ces villages sont tous situés quelques kilomètres au-delà de la ligne de front, entre Zaporijjia et Donetsk. Il s'agit des premiers gains territoriaux annoncés depuis des mois par l'Ukraine, hormis les quelques centaines de mètres récemment repris en périphérie de Bakhmout, une ville dévastée de la région de Donetsk , dont Moscou avait revendiqué la conquête en mai.

La zone dans laquelle l'armée ukrainienne a gagné un peu de terrain est à la frontière des fronts Est et Sud. Elle est située à une dizaine kilomètres au nord des principales lignes fortifiés russes, faites notamment de tranchées et de pièges antichars. Un succès militaire ukrainien d'ampleur dans cette région permettrait de rompre le pont terrestre reliant la Russie à la péninsule annexée de Crimée. Cela constituerait un revers majeur pour Moscou.

Dans le même temps, les actes de sabotage par des résistants ukrainiens se multiplient dans la région de Melitopol, occupée par les Russes.

La Russie dit contrer les attaques ukrainiennes

L'armée russe a affirmé ce lundi avoir repoussé des offensives ukrainiennes dans la zone du sud de l'Ukraine où Kiev a revendiqué la capture de plusieurs localités. Cependant, le ministère russe de la Défense s'est gardé de démentir ou de confirmer son repli de Blahodatne, Makarivka, Neskoutchné et Storojevé. Comme à son habitude, l'armée russe affirme infliger de très lourdes pertes aux Ukrainiens, mais ne dit rien des siennes.

Le tournant de la guerre ?

L'Ukraine joue gros. Le pays est moins peuplé, amputé d'une partie de son territoire, sous le feu récurrent des frappes russes et sous perfusion de matériel militaire occidental. Les autorités savent qu'elles n'auront pas d'innombrables occasions de refouler les Russes et de reconquérir les territoires occupés. "La pression est très forte sur les Ukrainiens et nous sommes peut-être à un tournant de la guerre", analysait mercredi un haut gradé français en commentant les différentes actions préparatoires de Kiev.

"J'ai le sentiment qu'ils vont jouer leur va-tout. Si ça passe, ils vont négocier en position de force. Si ça ne passe pas... eh bien... dans moins de deux ans il y a des élections américaines, certains stocks (d'armes occidentales) ont atteint des niveaux critiques, ils savent que la corde est tendue", selon cet officier. Il assure que la négociation entre les deux pays dépend de cette contre-offensive : "Si ça ne passe pas, la négociation se fera dans des conditions moins favorables. Les Ukrainiens le savent bien et mettent le paquet."

Le chef de la diplomatie américaine espère que la réussite de la contre-offensive pourra contraindre le président russe Vladimir Poutine à négocier la paix : "Un succès de cette contre-offensive pourrait faire deux choses : cela renforcerait la position (de l'Ukraine) à la table des négociations et cela pourrait avoir pour effet d'amener enfin Poutine à négocier une fin à cette guerre qu'il a commencée", a déclaré Antony Blinken à la presse.