Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de l'attaque de la centrale nucléaire de Zaporojie par les Russes

Zaporojie, plus grande centrale nucléaire d'Europe située dans le sud de l'Ukraine, a été touchée dans la nuit de jeudi à vendredi par des frappes d'artillerie russe, provoquant un incendie et faisant craindre une immense catastrophe. L'attaque n'a touché aucune installation essentielle de la centrale, dont la sécurité nucléaire n'a pas été affectée, selon les autorités ukrainiennes et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

"Nous avons survécu à une nuit qui aurait pu mettre un terme à l'Histoire. L'Histoire de l'Ukraine. L'Histoire de l'Europe" : une explosion à la centrale de Zaporojie aurait été l'équivalent de "six Tchernobyl", s'est effrayé le président ukrainien Volodymyr Zelenski.

Image vidéo de l'incendie à la centrale nucléaire de Zaporojie. © AFP - Zaporizhzhia Nuclear Power Plant

Les autorités ukrainiennes ont indiqué que le bombardement russe avait provoqué un incendie dans un bâtiment consacré aux formations et dans un laboratoire. Après plusieurs heures d'incertitude, les lieux ont été sécurisés et les réacteurs ont été "arrêtés en toute sécurité", selon des responsables américains. Les soldats russes ont un temps empêché les pompiers d'accéder au site mais les soldats du feu ukrainiens ont finalement pu pénétrer dans la centrale et éteindre cet incendie inquiétant, qui n'a fait aucune victime, peu avant 6 heures (heure française).

"Le territoire de la centrale nucléaire de Zaporojie est occupé par les forces armées de la Fédération de Russie. Le personnel opérationnel contrôle les blocs énergétiques et assure leur exploitation en accord avec les exigences des règlements techniques de sécurité d'exploitation", a indiqué le régulateur ukrainien.

Zaporojie, située sur le fleuve Dniepr à environ 550 km au sud-est de Kiev, a une capacité totale de près de 6.000 mégawatts, assez pour fournir en électricité environ quatre millions de foyers. Elle a été inaugurée en 1985, quand l'Ukraine faisait encore partie de l'Union soviétique.

"Pas d'augmentation de la radioactivité"

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a confirmé que les niveaux de radioactivité restaient inchangés sur le site de la centrale et affirmé qu'aucun équipement "essentiel" n'a été endommagé. Le chef de l'AEIA, Rafael Grossi, s'est dit prêt à se rendre en Ukraine pour négocier une solution afin de garantir la sécurité des sites nucléaires.

Sur franceinfo ce vendredi matin, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a tenu à rassurer : "Il n'y a pas d'augmentation de la radioactivité autour, ce qui est rassurant, a priori rien n'a été touché dans la centrale qui pourrait être problématique".

La France, par la voix de Barbara Pompili, demande d'éviter les combats autour des centrales nucléaires en Ukraine : "On est sur des sites sensibles et tous les messages que nous lançons de sanctuariser ces lieux est très importants. Il faut absolument qu'on s'engage dans la désescalade. Ces territoires sont sensibles, même si les centrales nucléaires sont protégées et très résistantes. On ne peut rien garantir et c'est pour ça qu'il faut qu'on évite les tirs autour des centrales et sur les centrales".

De son côté, la Commission de recherche indépendante sur la radioactivité (Criirad) basée à Valence (Drôme) assure que même si les réacteurs sont intacts, ils ont pu être fragilisés : "Il y a plein de points sensibles dans une centrale nucléaire-sans aller forcément sur le bâtiment réacteur-et qui peuvent, à différents niveaux, entraîner ce qu'on appelle une catastrophe" explique sur France Bleu Drôme Ardèche Roland Desbordes, porte-parole de la Criirad en affirmant qu'"il y a des réels dangers en cours. On ne peut pas l'ignorer".

Moscou a recours à la "terreur nucléaire"

Moscou a recours à la "terreur nucléaire", a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui accuse les Russes de vouloir "répéter" Tchernobyl. La plus grave catastrophe nucléaire de l'Histoire, en 1986, est dans toutes les têtes. Une explosion à la centrale de Zaporojie, dans le sud de l'Ukraine, aurait été l'équivalent de "six Tchernobyl", s'est effrayé le président Zelensky qui demande une nouvelle fois à l'Europe d'intervenir pour stopper l'armée russe. Le président ukrainien réclame également des sanctions "plus fortes" contre Moscou après ces bombardements. Le 24 février, des combats avaient déjà eu lieu près de l'ancienne centrale de Tchernobyl, à une centaine de kilomètres au nord de Kiev, désormais aux mains des troupes russes.

"L'attaque contre une centrale nucléaire démontre le caractère irresponsable de cette guerre et la nécessité d'y mettre fin", a déclaré le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, avant une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance à Bruxelles. Mais l'Otan, a-t-il ajouté, ne peut répondre à la demande de création d'une zone d'exclusion aérienne, pour éviter de se laisser entraîner dans le conflit.

Emmanuel Macron est "extrêmement préoccupé des risques" sur la sécurité nucléaire "qui résultent de l'invasion russe" et "va proposer dans les prochaines heures (...) des mesures concrètes afin d'assurer" la sécurité des cinq sites nucléaires ukrainiens, a annoncé l'Elysée vendredi.

Plus tôt, le Premier ministre britannique Boris Johnson avait appelé à une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, tandis que le président américain Joe Biden "exhortait la Russie à cesser ses activités militaires dans la zone" de la centrale.