Guerre en Ukraine : "Ce sont les pires jours de ma vie", réagit une étudiante ukrainienne à Grenoble

Depuis jeudi, des images de bombardements et de détresse nous parviennent d'Ukraine. La guerre a bel et bien débuté, avec l'offensive russe. 50.000 personnes ont quitté l'Ukraine en deux jours selon le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. À plus de 2.600 kilomètres de là, à Grenoble, une manifestation a lieu ce samedi après-midi, à 15 heures, au départ de la rue Félix Poulat.

Daria est originaire de Zaporijia, à l'est de l'Ukraine. Elle fait ses études à Grenoble et elle sera dans le cortège ce samedi pour demander une action concrète des pays européens et de la communauté internationale. "On doit soutenir l'Ukraine. Ce n'est pas une guerre qu'en Ukraine, c'est une guerre européenne. L'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique nord) et les Nations Unies parlent beaucoup, mais nous sommes seuls. Il y a des sanctions, mais vraiment sur le terrain, il n'y a que les Russes et les Ukrainiens. On a besoin d'aide internationale."

Depuis Grenoble, Daria organise des conférences à GEM (Grenoble école de management) pour informer les étudiants, comme elle, de la situation en Ukraine. Elle veut se sentir utile, et suit les avancées, heure par heure du conflit, la boule au ventre en pensant à ses proches. "Ce sont les pires jours de ma vie. Beaucoup de mes proches ont passé la nuit dans les sous-sols, le métro... Beaucoup de voisins, de mes amis ou des membres de ma famille ont été bombardés. Quand ça a commencé, je me suis réveillée à 4 heures, j'ai appelé ma famille pour leur dire que la guerre avait commencé et pour savoir comment ils allaient. C'est vraiment difficile."