Guerre en Ukraine : Cet étudiant breton ne compte pas quitter Moscou

Paul Lebrun, jeune rennais de 26 ans, est à Moscou depuis près d'un mois pour apprendre la langue. Cet étudiant en relations internationales ne se sent pas en danger et compte, pour le moment, rester dans la capitale russe.

La France recommande "fortement" à ses ressortissants dont la présence n'est pas essentielle en Russie de quitter le pays après l'invasion de l'Ukraine et la fermeture de l'espace aérien entre la Russie et l'Union européenne mais tout le monde n'est pas prêt à partir. Le Rennais Paul Lebrun, étudiant en master de relations internationales à La Roche-sur-Yon en Vendée, est arrivé il y a un mois à Moscou pour apprendre la langue russe. il espère bien y rester jusqu'à la fin de son séjour prévue en juin. Entretien.

Pourquoi vouloir rester à Moscou ?

J'ai appelé l'ambassade de France à Moscou. La suggestion du Quai d'Orsay, ce n'est pas pour des questions de sécurité, c'est juste pour des questions de liaisons aériennes. Moi, je ne me sens pas menacé à Moscou. Il y a deux cas qui me feraient quitter la Russie de manière sûre et certaine : si des conflits armés éclataient en Russie, ce que je ne crois pas du tout ou si je voyais que les Moscovites avaient une attitude assez agressive envers nous. Là je rentrerais parce que ma sécurité serait menacée. Le deuxième cas, c'est si ma carte bancaire ne marchait plus, si je ne peux plus payer ou retirer d'argent.

Vos proches ne vous poussent pas à rentrer ?

Si, ils sont extrêmement inquiets pour moi, surtout ma mère, et je les comprends. Ils pensent que je peux être menacé donc j'essaie de les rassurer. J'essaie de leur envoyer des vidéos en leur montrant la vie à Moscou, que tout se passe bien. Ma vie n'a quasiment pas changé d'un iota depuis le début du conflit.

Comment se passe justement la vie à Moscou ?

Les Russes avec qui je parle sont un peu inquiets. Ils ont parfois un sentiment de honte ou de gêne parce qu'ils ne soutiennent pas tous cette invasion. Ils ont surtout peur des répercussions économiques. Ils ont peur de l'isolement de la Russie, du système financier international, de ne pas pouvoir acheter certains produits, ne pas pouvoir partir dans certains pays. Mais à part quelques manifestations, la vie à Moscou est très, très calme.

Vous êtes étudiant en relations internationales, ça doit être être singulier de vivre ce conflit en étant en Russie ?

L'une de mes motivations pour rester ici, c'est que je vis quelque chose d'historique. Être dans ce pays là, à ce moment là, alors qu'il y a une nouvelle guerre en Europe, c'est assez particulier. J'ai envie de le vivre tant que, bien évidemment, je ne me mets pas en danger.