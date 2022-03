Guerre en Ukraine : cet étudiant carcassonnais installé en Russie ne veut pas partir pour l'instant

Faut-il rester ou partir ? Cette question, de nombreux français installés en Russie se la posent avec la guerre en Ukraine. Ce vendredi, au neuvième jour du conflit, les troupes de Vladimir Poutine progressaient au sud et à l'Est du pays. Le ministère des Affaires étrangères recommande aux Français "dont la présence n'est pas essentielle" de quitter la Russie. Mais Benoît, originaire de Carcassonne, ne veut pas partir pour l'instant.

Cet étudiant en école d'ingénieurs est arrivé à St-Pétersbourg début février pour un échange Erasmus de six mois. Tous les étudiants français de sa promotion sont rentrés en France. Mais Benoît n'a pas encore sauté le pas : "Pour être honnête, il y a un peu de panique. Tout le monde a pris des billets pour rentrer. Je l'ai fait moi-même, mais en réfléchissant, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai décidé de rester."

"Utiliser au mieux le temps qu'il me reste"

Benoît décrit une ambiance spéciale en Russie, même s'il ne se sent pas en danger : "je ne crains pas pour ma sécurité à proprement parler : le conflit est quand même très loin de Saint-Pétersbourg. Je pense pas qu'on risque plus que de gens qui sont en Pologne ou dans des zones frontalières au conflit."

Malgré cette situation particulière, Benoît ne tient pas à quitter la Russie pour le moment : "J'ai appelé l'ambassade qui m'a dit que on ne nous obligerait pas à rentrer en France. Si jamais je devais rentrer, je veux pouvoir _profiter un maximum de ce qui m'est offert ici_, je veux essayer de visiter des lieux que je n'ai pas encore visités. Je veux utiliser au mieux le temps qu'il me reste."

Benoît n'exclut pas de prendre la décision de rentrer en France rapidement si la situation venait à se dégrader.