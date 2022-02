Guerre en Ukraine : cette entreprise de transport du Puy-de-Dôme ouvre ses portes aux routiers en détresse

C'est en explorant les réseaux sociaux, voyant la réalité de la guerre en Ukraine, que Vivien Bertrand, patron de Dom'Azur, poste ce message sur la page Facebook de son entreprise de transports basée à Lempdes.

"On l'a même traduit en ukrainien et en anglais. Si des conducteurs veulent rentrer chez eux et qui veulent stationner leur véhicule sur un parking sécurisé, s'il faut les emmener, sur une gare, un aéroport..." Le chef d'entreprise ne sait pas si ce sera utile, mais la main est tendue, au nom de la solidarité entre routiers.

Le message est partagé sur les réseaux plus de 3400 fois. Pour l'instant deux chauffeurs se seraient renseignés. "Si même ils doivent attendre ici, on a ce qu'il faut pour les héberger, pour manger, prendre une douche." Services que Vivien Bertrand avait déjà proposé au plus dur de la crise Covid et du premier confinement.

Un quotidien d'incertitudes

Dans ce contexte de guerre, le patron puydômois s'interroge aussi sur l'avenir, sachant qu'il fait un tiers de son chiffre d'affaire en convoyant du matériel militaire pour les manœuvres de l'armée française. "On va vite savoir cette semaine s'il y aura des impacts, on pense en avoir. Pour l'instant, on attend, on est sur le pied de guerre, c'est le terme, tous les jours."