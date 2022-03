Guerre en Ukraine : comment aider en Sarthe pour les dons et l'hébergement des réfugiés

Collecte de nourritures et de médicaments, accueil de réfugiés : depuis le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, la Sarthe voit se multiplier les initiatives de solidarité. Dans cet article, nous recensons les différentes actions menées dans le département. Vous pouvez aussi consulter la carte interactive qui vous dit où et comment aider la population ukrainienne partout en France.

L'association Ukraine au Mans

Cette association sérieuse montée par des Ukrainiens de la Sarthe collecte énormément de dons matériels pour les envoyer en Ukraine par convois poids-lourds, via Paris ou Marseille. Sa page Facebook permet de suivre facilement les initiatives locales et de contacter les responsables pour prendre rendez-vous afin de déposer des dons alimentaires, de produits d'hygiène ou encore de matériel médical. L'adresse est communiquée au moment de la prise de rendez-vous.

Les associations caritatives comme le Secours populaire ou la Croix-Rouge

Au Mans, le Secours populaire a déjà reçu des dons matériels et travaille avec des associations "amies" dans les pays frontaliers de l'Ukraine, comme la Pologne ou la Roumanie, pour assurer l'acheminement. Compte tenu des difficultés logistiques pour faire parvenir l'aide rapidement, le Secours populaire de la Sarthe conseille plutôt de faire si possible des dons financiers via des associations connues, comme la sienne ou également la Croix Rouge, la Fondation de France, la Protection civile. Les Restos du cœur, qui organisent du 4 au 6 mars leur grande collecte nationale, sont également mobilisés.

Le ministère des affaires étrangères a édité une liste des associations humanitaires engagées dans l'aide aux populations civiles ukrainiennes.

Des lieux de collecte dans de nombreuses communes sarthoises

Sablé-sur-Sarthe : la municipalité a lancé une collecte d'objets de première nécessité .

: la municipalité a lancé une . Brûlon : la mairie a mis une salle à disposition pour le recueil de dons initié par un habitant de la commune .

: la mairie a mis une salle à disposition pour le recueil de dons initié par . Changé : la commune met à disposition de la Protection Civile de la Sarthe des locaux dans le centre-ville (rue de la Juiverie) afin d’organiser une plateforme logistique départementale de collecte de matériel. Cette plate-forme sera activée à compter du lundi 7 mars. Au niveau local, le centre François Rabelais centralise la collecte des dons de matériels des habitants de Changé.

: la commune met à disposition de la Protection Civile de la Sarthe des locaux dans le centre-ville (rue de la Juiverie) afin d’organiser une de collecte de matériel. Cette plate-forme sera activée à compter du lundi 7 mars. Au niveau local, le centre François Rabelais centralise la collecte des dons de matériels des habitants de Changé. Le Mans : une réunion publique est organisée le jeudi 10 mars aux Quinconces en présence des élus, des associations et des étudiants ukrainiens. Les habitantes et les habitants qui souhaitent s’informer sur les moyens d’exprimer leur solidarité sont donc les bienvenus. Une délibération sera présentée au prochain Conseil Communautaire afin de concrétiser un premier soutien financier.

: une réunion publique est organisée le jeudi 10 mars aux Quinconces en présence des élus, des associations et des étudiants ukrainiens. Les habitantes et les habitants qui souhaitent s’informer sur les moyens d’exprimer leur solidarité sont donc les bienvenus. Une délibération sera présentée au prochain Conseil Communautaire afin de concrétiser un premier soutien financier. Le Lude : une collecte de matériel médical, vêtements et produits d'hygiène débute le samedi 5 mars dans les bâtiments neufs boulevard des Tourelles. Les dons d'alimentation ne sont pas acceptés.

: médical, vêtements et produits d'hygiène débute le samedi 5 mars dans les bâtiments neufs boulevard des Tourelles. Les dons d'alimentation ne sont pas acceptés. Ecommoy : La Commune d’Ecommoy et l’Association Anim’Ecommoy mettent en place une collecte solidaire dans les magasins Lidl et Hyper U, ainsi qu'à la salle Richefeu. Ces dons seront récupérés et acheminés vers les populations ukrainiennes par l’Association Ukraine au Mans.

L'hébergement des réfugiés

De nombreux Sarthois proposent spontanément leur aide pour accueillir des réfugiés à leur arrivée en France. Les mairies invitent les habitants à se manifester auprès de leurs services, elles se chargent ensuite de faire remonter les informations à la préfecture de la Sarthe qui assure la répartition des places au niveau départemental.

Le bailleur social Le Mans Métropole Habitat a commencé à recenser l'hébergement d'urgence pouvant être mis à disposition, une dizaine sont déjà identifiés. Au Lude, 43 hébergements sont déjà trouvés et les premières familles pourraient arriver cette semaine.