Guerre en Ukraine : dans le Nord-Mayenne, ces Anglais partent en camion livrer des dons

Ils s'apprêtent à parcourir 5.000 kilomètres, aller-retour, de Gorron, dans le Nord-Mayenne à la frontière ukrainienne, en Pologne. Suite à un appel largement relayé sur Facebook, ces Anglais ont rassemblé des dizaines de cartons de dons durant la semaine, avant de prendre la route mardi à 5h du matin. "Nous allons utiliser ce camion, un van et sûrement un minibus pour ramener une dizaine de réfugiés au retour", explique Shane Griffiths au volant du camion de 12 tonnes et aux côtés de son co-pilote, Andy Parkin.

Des dons d'entreprises locales pour payer l'essence

Le premier est un ancien militaire, l'autre a officié chez les pompiers. Ils vont faire 23 heures de route pour atteindre la frontière, avec ce camion prêté par un couple d'amis anglais. Une dizaine d'Anglais se sont mobilisés au garage Anglo Auto de Gorron. En parallèle, des entreprises anglaises et françaises ont fait des dons financiers pour permettre de faire le plein sur la route. "Il y a beaucoup de gens qui tentent de sortir de l'Ukraine. Les embouteillages près de la frontière pourraient nous ralentir, donc nous serons de retour d'ici une semaine", ajoute Shane Griffiths.

L'équipe du garage Anglo Auto a inscrit le groupe Facebook directement sur le camion. © Radio France - Maxime Glorieux

Dans une pièce du garage, des dizaines et des dizaines de produits d'hygiène, sacs de couchage et vêtements chauds sont prêts à être chargés dans le camion. "On a vu des Ukrainiens quitter leur maison sans rien, j'ai tout de suite pensé aux familles séparées et aux enfants qui tentent de survivre", glisse Ali Jeffries.

Des Anglais plus réactifs que les Mayennais ?

"Il ne faut pas attendre le gouvernement ou le système, on peut faire ça seuls parce qu'on a besoin d'aide, maintenant. Si on attend, qu'est-ce qui se passe ?", alerte de son côté Susan Baines. Cette retraitée anglaise n'a pas hésité une seule seconde avant de participer à une autre collecte, qui partira de Fougères (Ille-et-Vilaine) et relayée par son amie Alisson Benn. "Je pense que les Français sont très gentils. Mais ils ne réagissent pas aussi vite que les Anglais, ils sont peut-être un peu timides", avance Susan Baines qui voit une différence culturelle dans la manière de mettre en place des points de collecte.

Shane Griffiths, un ancien militaire, s'apprête à parcourir 2.500 kilomètres jusqu'à la frontière ukrainienne. © Radio France - Maxime Glorieux

La présence d'Anglais à Gorron remonte à une vingtaine d'années. Depuis, "les Anglais apportent de la vie" à cette commune jumelée avec Hayling Island, une île au sud de l'Angleterre près de Portsmouth, selon Laura Huard, présidente du jumelage à Gorron. "Dans certaines communes aux alentours, il y a davantage d'Anglais que de Français, d'ailleurs. On entend beaucoup parler anglais, ça fait un peu vacances, c'est chouette." Cette infirmière a, elle-aussi, participé à la collecte d'Anglo Auto en donnant, avec l'équipe de son cabinet, du matériel médical.

Ils cherchent maintenant des solutions d'hébergement

Les Anglais de Gorron cherchent désormais des solutions d'hébergement pour les familles de réfugiés ukrainiens. Il est possible de les contacter sur le groupe Facebook Mayenne53 Ukraine Refugee Assistance ou en appelant le garage Anglo Auto au 09 77 05 87 29.