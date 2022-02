Guerre en Ukraine : de Chaux à Khmelnytskyï, un couple s'organise pour aider les réfugiés ukrainiens

Ils sont à plus de 1.800 kilomètres de distance : Eric et Valentina Rio, le premier à Chaux, dans le Territoire de Belfort et la seconde à Khmelnytskyï, en Ukraine, s'organisent pour aider les déplacés ukrainiens. Le couple franco-ukrainien est à la tête de l'association Maïdan sans frontières.