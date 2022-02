Guerre en Ukraine : des banques russes exclues de la plateforme financière Swift, soutien militaire renforcé

Plusieurs banques russes vont être exclues de la plateforme interbancaire Swift, ce qui devrait permettre de bloquer les exportations et importations russes. Les Occidentaux se sont mis d'accord samedi soir sur cette sanction financière importante réclamée par l'Ukraine.

Face à la violence de l'offensive russe en Ukraine, les occidentaux ont réussi à s'entendre ce samedi soir sur des sanctions renforcées contre le régime de Vladimir Poutine. Ils ont décidé d'exclure de nombreuses banques russes de la plateforme interbancaire Swift, un rouage essentiel de la finance mondiale, qui permet aux banques d'effectuer leurs transactions. Annonce commune hier soir de la Commission européenne, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Royaume-Uni, du Canada et des Etats-Unis. Cette sanction financière importante était réclamée par l'Ukraine. La liste des banques concernée devrait être allongée dans les prochains jours.

Par conséquent, les exportations et importations russes seront bloquées"

Cette action "empêchera les banques d'effectuer la plupart de leurs transactions financières mondiales, et par conséquent, les exportations et importations russes seront bloquées", a souligné la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. La mesure, qui doit encore être approuvée au niveau de l'UE par les Etats membres, sera également prise par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

L'Allemagne envoie des armes à l'Ukraine, une 1er depuis 1945

Autre sanction importante : l'accès de la banque centrale russe aux marchés des capitaux va être limité. Il s'agit de "paralyser les actifs de la Banque centrale russe" afin d'empêcher Moscou d'y recourir pour financer le conflit en Ukraine, toujours selon Ursula von der Leyen.

A l'issue d'un conseil de défense hier soir, la France a décidé également de renforcer son soutien militaire à l'Ukraine, avec la livraison de nouveaux équipements de défense et un soutien en carburant. L'Allemagne, de son côté, va fournir à Kiev un millier de lance-roquettes antichars et 500 missiles sol-air. Du jamais vu pour le pays depuis la Seconde Guerre Mondiale qui refusait jusque là d'exporter des armes en zone de conflit.