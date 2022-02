Guerre en Ukraine : des combats dans le centre de Kiev ce samedi matin

L'armée ukrainienne repousse ce samedi matin une attaque de l'armée russe sur l'une des artères principales de Kiev, quelques heures après un dramatique appel à la mobilisation lancé par le président Volodymyr Zelensky. L'attaque lancée sur l'avenue de la Victoire, une des principales artères de la capitale, a été "repoussée", affirme l'armée de terre ukrainienne, dans un message sur son compte Facebook. Elle a assorti ce message d'une photo montrant un grand panache de fumée s'élevant au milieu d'une zone urbaine, en pleine nuit, au moment où Kiev craint une attaque d'ampleur de l'armée russe pour s'emparer de la ville.

"Cette nuit, ils vont tenter de s'emparer" de Kiev, a affirmé quelques heures auparavant le président ukrainien. De premières unités militaires russes sont entrées vendredi dans le nord de la capitale ukrainienne, y faisant des morts. De son côté, l'armée de terre ukrainienne indique que les forces ukrainiennes ont détruit un hélicoptère et un avion d'attaque au sol russe SU-25 près des zones séparatistes dans l'Est, ainsi qu'un avion russe de transport IL-76 près de Vassylkiv.

à lire aussi Guerre en Ukraine : des explosions entendues à Kiev, le président décrète la mobilisation générale

La Russie a mis vendredi soir son veto au Conseil de sécurité de l'ONU à une résolution déplorant son "agression", pourtant soutenue par une majorité de pays. L'Alliance atlantique a pour sa part commencé à déployer des éléments de sa force de réaction pour être en mesure de rapidement faire face à toute éventualité. Avec 4 Mirage 2000-5 et 700 militaires supplémentaires, la France renforce notamment sa présence militaire en Estonie et Roumanie au sein de l'Otan.

De nouvelles sanctions, des réfugiés toujours plus nombreux

100.000 Ukrainiens se sont déplacés à l'intérieur du pays pour fuir les combats depuis jeudi. Et 50.000 réfugiés ont franchi les frontières de la Pologne et de la Moldavie. En parallèle, les Occidentaux ont annoncé hier de nouvelles sanctions financières, fait rare, elles visent directement Vladimir Poutine et son ministre des affaires étrangères. Leurs avoirs à l'étranger ont été gelés par l'Union européenne, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis mais les Européens sont encore divisés sur des sanctions plus dures, comme le retrait de la Russie du réseau bancaire Swift, qui permet de recevoir ou d'émettre des paiements dans le monde entier. E