Guerre en Ukraine : des familles de réfugiés attendues dés ce mardi au Mans

Un nouveau rassemblement en soutien aux Ukrainiens était organisé ce samedi 5 mars sur la place du Jet d'eau au Mans. Environ 500 personnes étaient réunies, moitié moins que le samedi précédent. Les jeunes Ukrainiennes, membre de l'association Ukraine au Mans, ont pris la parole pour raconter le quotidien de leurs proches sur place, mais aussi faire le point sur les initiatives de solidarité. Après le rassemblement de la semaine précédente, 1892 euros avaient par exemple été collectées.

La ville du Mans s'est également exprimée pour expliquer brièvement comment l'accueil des réfugiés ukrainiens allait se dérouler. Une première famille est attendue ce mardi, une deuxième devrait arriver dans le courant de la semaine. Deux artistes circassiennes seront également accueillies par la Cité du Cirque. Mais dans le détail, "personne ne sait combien de réfugiés peuvent arriver et dans quels délais", précise Yves Calippe, l'élu délégué à la politique des solidarités et de l'action sociale.

Un titre de séjour automatique

"On a bloqué une dizaine de logements avec Le Mans Métropole Habitat, qu'on va remplir via le réseau associatif Le Mans Solidaire. On travaille aussi avec d'autres bailleurs sociaux", poursuit l'adjoint. "S'il n'y a pas assez de logements, l'État a réservé un hôtel pour accueillir les réfugiés le temps que d'autres logements se débloquent." La préfecture leur fournira également un titre de séjour de 90 jours renouvelable jusqu'à trois ans, une directive activée ce jeudi par les pays membres de l'Union européenne.

De l'aide alimentaire leur sera fourni et les enfants seront scolarisés dans les écoles, assure l'élu. "Après il faut nous avertir. Je le dis à ceux qui font venir des personnes ukrainiennes ou qui ont connaissance d'arrivées : prenez contact avec nous ", prévient-il. "Parce que l'accueil chez soi ne va peut-être pas durer 15 jours, trois semaines, on n'en sait rien, alors autant préparer les personnes qui viennent d'Ukraine à intégrer un logement avec l'accompagnement qui va avec."

Une réunion publique est prévue ce jeudi 10 mars aux Quinconces à 18h pour informer et échanger avec les habitants sur comment exprimer leur solidarité avec l'Ukraine. Vous pouvez également retrouver dans cet article, un recensement des initiatives en Sarthe