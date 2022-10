Guerre en Ukraine : des quartiers de Kiev privés d'électricité et d'eau après des frappes russes

"Une attaque massive" russe était en cours lundi matin contre des installations énergétiques, déjàlourdement endommagées, dans plusieurs régions d'Ukraine, a annoncé la présidence ukrainienne, deux jours après une attaque sur la flotte russe en Crimée, que Moscou a imputée à Kiev avec l'aide de Londres. "Les terroristes russes ont, une fois de plus, lancé une attaque massive contre des installations du système énergétique dans un certain nombre de régions", a déclaré un conseiller de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko. Des quartiers de la capitale, Kiev, sont notamment privés d'électricité et d'eau ce lundi matin, a indiqué le maire de la ville Vitaly Klitschko. "Certains des missiles ont été abattus par la défense anti-aérienne, tandis que d'autres ont atteint leur cible", a-t-il ajouté.

Quatre millions d'Ukrainiens touchés par des coupures d'électricité

Plusieurs explosions ont été entendues dans la matinée ont confirmé des journalistes de l'AFP. La capitale avait déjà été frappée les 10 et 17 octobre notamment par des drones russes de fabrication iranienne.

L'Ukraine avait déjà annoncé vendredi des coupures d'électricité "sans précédent" touchant au total quatre millions de personnes, notamment dans la région de Kiev. L'opérateur ukrainien DTEK a prévenu que "des coupures plus sévères et plus longues seront mises en place ces prochains jours".