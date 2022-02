Guerre en Ukraine : des rassemblements à Belfort et à Audincourt "en soutien au peuple ukrainien"

La mobilisation s'organise dans le Doubs et le Territoire de Belfort "en soutien et en solidarité au peuple ukrainien". Un rassemblement est organisé par la mairie d'Audincourt ce vendredi, puis un second, ce samedi à Belfort.

"Les armes doivent se taire en Ukraine", écrit dans un communiqué de presse le maire socialiste d'Audincourt, dans le Doubs. Martial Bourquin appelle à un rassemblement devant la place de la mairie ce vendredi 25 février, à midi.

Le même appel est lancé par le Parti communiste, la France insoumise et la Gauche républicaine et socialiste dans le Territoire de Belfort, ce samedi 26 février.

"La pire des choses serait l'indifférence"

Rappelant que les troupes russes sont entrées en Ukraine dans la nuit de ce mercredi à jeudi, le maire d'Audincourt écrit "qu'en faisant le choix des bombes, Vladimir Poutine va à l'encontre de la liberté du peuple ukrainien". Martial Bouquin rappelle que "cette guerre aura des conséquences sur la vie de tous les jours". Il conclut qu'au conseil de sécurité de l'ONU, "la voix de la France doit être sans ambiguïté : les armes doivent se taire", appelant au rassemblement ce vendredi 25 février, à midi, place de la mairie "pour exprimer notre soutien et notre solidarité au peuple ukrainien".

"Il est encore temps pour la diplomatie"

Dans le Territoire de Belfort, trois organisations appellent "au règlement pacifique de ce conflit". Le PCF 90, la France insoumise et la Gauche républicaine et solidaire organisent un rassemblement ce samedi 26 février à 11h, square du souvenir à Belfort. "Il est encore temps pour la diplomatie", estiment-ils dans un communiqué où ils "condamnent cette décision et ses conséquences qui peuvent être incontrôlables". Ils appellent notamment au "règlement politique du conflit sur la base des accords de Minsk" et "à la tenue dans l'urgence d'une conférence pan-européenne incluant la Russie, indépendante de l'OTAN et des Etats-Unis".