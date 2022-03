Guerre en Ukraine : des troupes aéroportées russes débarquent à Kharkiv, 2e ville du pays

Cette fois-ci, il ne s'agit plus de bombardements. Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv dans la nuit de mardi à mercredi, selon l'armée ukrainienne qui affirme que l'hôpital local a été attaqué. Au 7e jour, l'offensive russe en Ukraine, lancée le 24 février, semble s'intensifier. "Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv et attaqué un hôpital" local", ont déclaré les forces armées ukrainiennes dans un communiqué sur Telegram.

Kharkiv, la 2e ville du pays, avec 1,4 million d'habitants, a également été visée par plusieurs bombardements meurtriers ce mardi. Des bombardements qui ont fait au moins dix morts et plus de 20 blessés selon les autorités locales. A Marioupol, port sur la mer d'Azov, plus d'une centaine de personnes ont également été blessées mardi dans des tirs russes, selon le maire de la ville, cité par des médias ukrainiens.

En revanche, l'impressionnante colonne militaire russe n'avance plus vers Kiev actuellement. L'imminence d'une attaque massive sur la capitale ukrainienne n'est donc pas encore d'actualité puisque ces centaines de véhicules russes sont bloqués à 60 km au nord de Kiev, stoppés par la rivivière Teteriv. L'armée ukrainienne a fait sauter tous les points de passage.

Toujours plus de réfugiés et de déplacés

Selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés ce mardi, un million de personnes ont été déplacées en Ukraine même et plus de 677.000 sont parties vers les pays voisins. La Banque mondiale a annoncé une aide d'urgence de 3 milliards de dollars pour l'Ukraine, dont au moins 350 millions pourraient être débloqués dès cette semaine. Sur place, de longues files de voitures continuent à se diriger vers les frontières des pays limitrophes (Pologne, Moldavie, Roumanie, Hongrie..)