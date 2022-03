Guerre en Ukraine : deux familles de la région de Kiev trouvent refuge dans le bocage mayennais

D'après l'ONU, plus de 500.000 personnes sont venues d'Ukraine se réfugier dans plusieurs pays limitrophes depuis le déclenchement de la vaste offensive militaire russe jeudi dernier. Dès l'invasion par les troupes de Vladimir Poutine, ces deux familles ont pris la route pour traverser la frontière roumaine raconte Hayley Gilks, une photographe et vidéaste qui vit et travaille à Fougerolles-du-Plessis : "elles ont trouvé des volontaires qui les ont conduits de Kiev en Roumanie en voiture. Sur place, on a des contacts qui vont les aider à prendre l'avion pour la France".

Une maman et son fils de 12 ans, une autre femme, une grand-mère et un adolescent handicapé vont retrouver paix et sérénité en Mayenne, "les maisons qu'on a trouvées sont déjà meublées".

Hayley Gilks lance un appel aux dons : des vêtements, de la nourriture, des produits d'hygiène pour accueillir dignement ces réfugiés ukrainiens. Un geste de solidarité, d'humanité, de bon sens ajoute-t-elle : "quand je suis arrivée en France en 2005, j'ai eu beaucoup d'aide et je veux faire le même geste, c'est normal pour des voisins".

Les deux familles ukrainiennes ont donc un hébergement d'urgence pour plusieurs semaines en Mayenne, le temps de leur trouver une solution pérenne en fonction de la situation dans leur pays.