Guerre en Ukraine : deux femmes réfugiées viennent d'arriver à Besançon avec leurs enfants

Deux femmes ukrainiennes et leurs deux enfants (9 et 15 ans) sont arrivées ce mercredi 9 mars à Besançon. Ces réfugiées ont quitté leurs logements et leurs compagnons, dans la ville de Kovel, à l'Ouest de l'Ukraine. Elles s'installent chez Christophe, un Bisontin solidaire.

Yuliya, 42 ans, a retrouvé ses deux amies d'enfance, Tatiana et Tatiana. Installée en France depuis 15 ans, Yuliya a tout fait pour faire venir ses amies et leurs deux enfants, un garçon de 9 ans et une jeune fille de 15 ans. Réfugiés, ils ont quitté leur ville de Kovel, dans l'Ouest du pays, laissant toutes leurs affaires et leurs compagnons, restés se battre.

"Elles ont quitté l'Ukraine il y a six jours, à la frontière polonaise, elles ont été récupérées par des Polonais très gentils", explique Yuliya, fondatrice de l'association Ukraine-Besançon-Dijon, elle-même d'origine ukrainienne, arrivée à Besançon il y a quatre ans. "Grâce à Olivier de Dijon, j'ai pu rentrer en contact avec Daga, une polonaise, qui s'est occupée de mes amies".

Venues en France avec leurs enfants, leurs compagnons sont restés se battre en Ukraine

Les deux Tatiana et leurs enfants ont vécu trois jours à Cracovie chez Daga, mardi 8 mars, elles ont pris un Flixbus direction Besançon. Après 24 heures de trajet, elles sont arrivées ce mercredi 9 mars à 11 heures à la gare Viotte, accueillies par Yuliya et Christophe. Lui s'est porté volontaire pour recevoir chez lui des réfugiés ukrainiens.

C'était juste normal pour moi d'être solidaire" - Christophe, retraité bisontin qui accueille des réfugiés ukrainiens

"Je suis divorcé, mes enfants ont quitté la maison, c'était juste normal pour moi d'être solidaire", explique Christophe. Il a aussi mobilisé des amis. Selon lui, une quinzaine de Bisontins sont prêts à accueillir des Ukrainiens. "Samedi il y a une maman avec ses deux enfants qui arrivent ils seront logés chez des amis dans le centre-ville".

Christophe (avec le drapeau ukrainien) accueille chez lui deux mères ukrainiennes et leurs enfants, réfugiés originaires de l'Ouest du pays. © Radio France - Rachel Saadoddine

à lire aussi Ukraine : Daria ramène à Besançon trois amies réfugiées à la frontière polonaise

Christophe a payé lui-même les billets des Tatiana(s) et de leurs enfants, 260 euros pour quatre personnes. "Le train en Pologne et en Allemagne est gratuit pour eux mais ils ne parlent ni français ni anglais, le bus c'était beaucoup plus simple", raconte le retraité. Des retrouvailles émouvantes, puisque Yuliya n'avait pas vu ses amies depuis trente ans.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je leur ai apporté des fleurs, des colliers tahitiens et des drapeaux français pour les enfants", Christophe veut faire en sorte que les réfugiés se sentent le plus possible chez eux. Eux, qui sont arrivés avec à peine quatre sacs : "on n'a pris que les téléphones et les papiers, tout est resté chez nous, on espère juste que les Russes ne vont pas bombarder nos maisons", traduit Yuliya, pour ses amies.

Association Ukraine-Besançon-Dijon :

Pour tous vos dons ou pour proposer d'accueillir des réfugiés, vous pouvez contacter Christophe Depierre au 06 16 46 59 91.