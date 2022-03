A travers toute l'Isère, des villes, des associations et des particuliers ont lancé des collectes pour soutenir les Ukrainiens qui fuient les bombardements russes. Les ONG recommandent de privilégier des produits d'hygiène, de santé ou encore des conserves alimentaires.

Guerre en Ukraine : dons financiers, dons matériels, accueil des réfugiés... où et comment aider en Isère ?

Des dons de denrées alimentaires, vêtements et autres produits essentiels, qui doivent partir direction l'Ukraine

Le message est clair : solidarité nationale. Après une semaine de conflit entre l'Ukraine et la Russie, la solidarité pour les habitants confrontés à la guerre s'organise, notamment en Isère. Tour d'horizon des initiatives, qu'elles soient publiques ou privées.

Les villes se mobilisent

Plusieurs communes ont lancé des initiatives en Isère. L'Association des maires de France a également indiqué des lieux de collecte à travers toute la France. En Isère, elle est située à Fontaine.

La ville de Varces, d'où 25 chasseurs alpins du 93e régiment d'infanterie de montagne sont partis en Roumanie ce mardi, a lancé également une collecte de denrées, afin de récolter des produits de première nécessité.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une autre façon de témoigner sa solidarité est d'accueillir des réfugiés. Un appel est lancé aux bonnes volontés. Dans le Vercors également, les communes ont incité les habitants à se mobiliser. La communauté de communes du massif du Vercors appelle ses habitants à ouvrir leurs maisons aux réfugiés qui pourraient bientôt arriver. Si vous habitez Saint-Nizier-du-Moucherotte, Autrans ou Lans-en-Vercors par exemple, et que vous souhaitez héberger des réfugiés, vous pouvez contacter directement votre mairie.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De son côté, la ville de Crémieu relaye un appel à collecte organisé au supermarché Carrefour de la ville. Et elle appelle également les habitants qui voudraient faire du bénévolat pour l'Ukraine à se signaler auprès du correspondant Ukraine de la ville.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les associations et ONG présentes en Isère :

Plusieurs ONG se mobilisent partout dans le pays. Le Secours populaire, la Croix Rouge, le Secours Catholique de l'Isère notamment ont lancé partout dans le pays des collectes et des appels aux dons. Mais attention : les besoins sont bien spécifiques. Pas besoin de pâtes ou de riz. Il faut en particulier du matériel médical, des médicaments ou des produits d'hygiène. La Protection Civile et l’Association des maires de France dressent, par exemple, une liste avec des lits de camps, des sacs de couchage, des lecteurs à glycémie, des pansements hémostatiques, des solutions antiseptiques ou encore des respirateurs et défibrillateur.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La SPA du Dauphiné, de son côté, organise également une collecte solidaire, pour distribuer des produits de première nécessité pour humains et animaux. Elle a pris contact avec la mairie de Lubaczow en Pologne, proche de la frontière ukrainienne. L'association a organisé plusieurs relais en Isère mais recherche encore un local pour s'organiser.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des initiatives citoyennes

Le collectif citoyen "Ukraine - Grenoble" organise régulièrement dans la métropole grenobloise une collecte de produits de première nécessité à destination des Ukrainiens touchés par la guerre. Une première livraison a déjà été effectuée à la frontière ukrainienne et d'autres sont en route.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des bras et de l'argent

Dans un long message posté sur Facebook, l'ambassade d'Ukraine en France appelle à s'engager en tant que bénévole, capable de voyager aux frontières polonaises ou roumaines avec l'Ukraine. Voire à s'engager dans les forces armées : un appel auquel certains Français ont d'ores et déjà répondu.