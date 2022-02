Guerre en Ukraine : "mon cœur saigne" témoigne un Ukrainien qui vit en Dordogne

Ils ont passé la nuit à suivre l'actualité sur leur téléphone portable, à téléphoner à leurs proches. Russes comme Ukrainiens, la guerre n'est une bonne nouvelle pour personne. En Dordogne, la communauté ukrainienne est assez réduite mais les quelques familles qui sont là vivent dans l'angoisse depuis ce jeudi 24 février matin.

Volodimir a passé la nuit sur son téléphone

Volodimir est ukrainien et il vit à Coulounieix-Chamiers, près de Périgueux. Il a 74 ans et ce jeudi matin, les yeux bleus fatigués mais il suit heure par heure sur son téléphone ce qui se passe en Ukraine sur les sites d'informations ukrainiens, polonais et allemands. Il vit en France depuis presque 20 ans mais ses deux filles et ses petits-enfants sont restés à Lvov à l'ouest de l'Ukraine. "Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit" dit-il "qu'est-ce-que je peux dire, si c'était il y a 30 ou 40 ans, quand j'étais encore apte à combattre, bien sûr que j'aurais pris une mitraillette et je serais rentré à la maison, mais j'ai 74 ans, que voulez-vous que je fasse ?".

L'Ukraine ne se mettra jamais à genoux" Volodomir

Volodimir n'a pas voulu appeler tout de suite sa famille. Il ne veut pas les stresser encore plus mais il a encore du mal à réaliser. Il a grandi en URSS et il a travaillé pendant des années en Russie comme foreur dans l'industrie pétrolière "Je connais très bien le peuple russe. Ce sont des gens formidables mais ceux qui sont au pouvoir maintenant, ce sont des crétins rien d'autre. Mon cœur saigne mais l'Ukraine ne se rendra jamais aux Russes. Elle ne se mettra jamais à genoux, c'est certain". Volodimir connait toutes les familles ukrainiennes sur Périgueux, elles sont deux ou trois et depuis 24 heures, ils s'envoient toutes les heures des messages pour se donner du baume au cœur.

Un choc pour Daria

On est tous pris en otage par un barjot" Daria

Daria est russe, elle tient un restaurant à Périgueux. Cela fait dix ans que la jeune femme vit en France. Daria vient de Mouscou et l'invasion lui fait l'effet d'un choc "mon amie le plus proche est Ukrainienne et je sais qu'elle a sa famille en Ukraine. Et j'ai ma famille ma mère, mon père qui sont en Russie et je sais que cela va être très difficile pour eux financièrement. Déjà le Rouble chute et il y aura des sanctions économiques. Je compatis énormément pour les Ukrainiens qui doivent quitter leur domicile et je compatis aussi pour les Russes parce qu'on est tous pris en otage par un barjot qui vit dans son bunker et qui a des idées de grandeur et qui veut rentrer dans l'histoire".