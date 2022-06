Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron souhaite "de nouvelles discussions" avec Kiev, sans confirmer une visite

Depuis une base de l'Otan en Roumanie, Emmanuel Macron a déclaré ce mercredi que "de nouvelles discussions avec l'Ukraine" étaient nécessaires. Mais il n'a pas directement évoqué une visite à Kiev. Dans le cadre du déplacement du Président en Roumanie puis en Moldavie, plusieurs médias ont en effet évoqué une visite à Kiev d'Emmanuel Macron, qui ne l'a pas confirmé. Le chef de l'État a par ailleurs répondu aux accusations de Jean-Luc Mélenchon, qui lui reproche de quitter le pays à quatre jours des législatives.

Une visite à Kiev non confirmée

Emmanuel Macron est arrivé mardi soir en Roumanie, pour rendre visite aux 500 soldats français déployés sur place depuis l'invasion russe de l'Ukraine, dans le cadre de l'Otan. Il doit ensuite se rendre en Moldavie pour une visite de soutien à ce pays. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron se déplace dans le sud-est de l'Europe depuis le début de la guerre, le 24 février. Très attendue, sa visite en Ukraine pourrait se dérouler plus tard dans la semaine, en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz et du Premier ministre italien Mario Draghi, selon des médias allemands et italiens.

De nouvelles discussions "en profondeur" nécessaires selon le chef de l'Etat

"Aux portes de notre Union européenne se joue une situation géopolitique inédite, donc oui, pour toutes ces raisons, le contexte politique et les décisions que l'Union européenne et plusieurs nations devront prendre, se justifient de nouvelles discussions en profondeur et de nouvelles avancées", a déclaré Emmanuel Macron sur cette base de l'Otan. "Je pense que nous sommes à un moment où nous avons besoin d'envoyer des signaux politiques clairs, nous Union européenne, à l'égard de l'Ukraine et du peuple ukrainien dans un contexte où il résiste de manière héroïque depuis plusieurs mois", a souligné le chef d'Etat, aux côtés du président roumain Klaus Iohannis.

Arrivé mardi soir, Emmanuel Macron a dîné avec des soldats français sur cette base située non loin de la stratégique mer Noire, avant de décider de rester dormir sur place sous une tente, et non à l'hôtel selon l'Élysée. Ce mercredi matin, il a pris le petit déjeuner avec les soldats avant de retrouver le président roumain Iohannis.

Accompagné de la nouvelle ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna, Emmanuel Macron doit ensuite s'envoler pour la Moldavie. Premier président français à visiter ce pays depuis Jacques Chirac en 1998, il exprimera le "soutien (de la France) de la manière la plus directe possible" à cette ancienne République soviétique, particulièrement affectée par l'invasion russe de l'Ukraine, avec qui elle dispose d'une frontière commune.

En réponse aux critiques de la gauche, Macron assure "jouer pleinement son rôle"

Emmanuel Macron a aussi répondu aux attaques de Jean-Luc Mélenchon ce mercredi. Il a assuré jouer "pleinement son rôle" de chef des armées avec cette visite. Mardi, Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon a dénoncé dans une interview au Parisien le "mépris" dont fait preuve Emmanuel Macron en quittant le pays à quatre jours du second tour des élections législatives. "Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché", a répliqué le chef de l'Etat.

Il en a profité pour critiquer les positions eurosceptiques de ses adversaires du RN et de la Nupes. "Nous sommes à quelques jours de la fin d'une présidence française de l'Union européenne, je sais que d'aucuns veulent en sortir, affaiblissant le pays et sa sécurité et je le combats avec force", a-t-il affirmé. "Être président de la République, c'est être aussi chef des armées, c'est être à la tête de notre diplomatie et porter la voix de la France", a souligné le Président.