Guerre en Ukraine : en Béarn, ces réfugiés essaient de se reconstruire

Ioulia, sa sœur et trois de ses neveux et nièces sont arrivés lundi chez Didier Hoog. Ce Béarnais était parti la semaine dernière à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne pour apporter des dons et proposer à des réfugiés de les accueillir, en France.

Moins de deux jours après leur arrivée dans le Béarn, Ioulia, sa sœur et ses 3 neveu et nièces commencent à prendre leurs marques. D'abord en cuisinant un dîner typiquement ukrainien, en les aidant et en tentant de discuter, avec l'application Google Traductions.

Ecoutez le reportage auprès de cette famille ukrainienne tout juste arrivée dans le Béarn. Copier

Mais on sent tout de même que l'esprit est ailleurs, en pensant à leur famille restée sur place, à Shepetivka, dans la banlieue de Kiev. C'est notamment le cas du père de ces trois enfants. La bonne nouvelle, c'est qu'ils retrouveront, dès lundi, le chemin de l'école. Mais à 3.000 kilomètres de celle qu'ils avaient l'habitude de fréquenter. Ils vivront désormais près d'Orenx, dès la semaine prochaine dans un logement qui leur sera prêté. Après avoir partagé la route depuis la frontière polonaise jusqu'à Montestrucq en Béarn, ils quitteront donc le domicile de de Didier Hogg et de son épouse.

Ce dernier était parti à la tête d'un convoi vers le pays en Ukraine pour emmener des dons et pour proposer à des réfugiés de venir en France. Il nous avait accordé une interview. Au total, il a permis à 19 Ukrainiens de transiter dans le territoire français : certains ont été accueillis à Mulhouse, d'autres récupérés par des connaissances espagnoles à Pau et puis ceux qu'il accueille, temporairement, dans sa grande résidence, "La Bergerie", à Montestrucq.