Guerre en Ukraine : en Mayenne le groupe Gruau enverra un convoi humanitaire le jeudi 24 mars 2022

Le groupe mayennais Gruau se mobilise contre la guerre en Ukraine et lance "Les Utilitaires de l'Espoir". Il s'agit d'un convoi humanitaire d'une vingtaine véhicules utilitaires et d'une ambulance qui partira ce jeudi matin. Depuis le 14 mars, l'entreprise a organisé des collectes sur ses sites français, et un en Italie. Une opération qui a permis de collecter des produits de premières nécessité, des aliments non-périssables, du matériel de soin, des produits d'hygiène et de désinfection.

5.000 kilomètres aller-retour

Toutes ces marchandises seront acheminées en Pologne, où plus de 1,5 millions d'Ukrainiens sont réfugiés. Le carrossier Gruau possède également deux sites de production dans ce pays. Ce périple de 5.000 kilomètres aller-retour va durer jusqu'au 31 mars. La livraison finale est prévue au sud-est de la Pologne auprès de la congrégation des Sœurs de Nazareth qui procédera au convoyage des marchandises en Ukraine par le couloir humanitaire.

"Les véhicules convergeront tous vers Metz, à Gruau Lorraine, premier point de rassemblement, avant de traverser l’Allemagne et la Pologne pour Gruau Polska. Deux jours de conduite sont prévus avec un programme de pauses et d’hébergement" précise le groupe dans un communiqué