Guerre en Ukraine : "On essaye de rapatrier les gens et leurs animaux" raconte une éleveuse de Dordogne

"Une éleveuse de chats [ukrainienne] est décédée ce vendredi, sa maison a été bombardée" raconte Sophie Simonelli, troublée, sur France Bleu Périgord. L'éleveuse de chiens de Monfaucon est en lien avec ses collègues ukrainiens via les réseaux sociaux depuis le début de la guerre. Sophie Simonelli va participer au Salon de l'Agriculture qui débute ce samedi à Paris mais la Bergeracoise explique que l''évènement est passé au second plan avec le conflit en Ukraine.

Elle explique "avoir passé les deux derniers jours à communiquer avec des amis éleveurs en Ukraine. Ils sont bloqués avec leurs animaux. Ce sont des éleveurs que l'on connaît bien car on les rencontre sur les grands rendez-vous internationaux".

Sophie Simonelli déclare qu'une chaîne de solidarité s'est mise en place pour aider ses collègues ukrainiens qui ne veulent pas laisser leurs animaux sur place. "On essaye de s'organiser pour rapatrier les gens et leurs animaux, c'est très compliqué car ils ne peuvent pas rejoindre la frontière, ils n'ont plus d'essence. On a l'impression d'être impuissant, c'est très troublant".