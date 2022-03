Guerre en Ukraine : faut-il craindre les menaces nucléaires de Vladimir Poutine ?

L'ordre a été donné à ses chefs militaires au cours d'une réunion diffusée à la télévision d'État russe. Dimanche, Vladimir Poutine a passé le cran supérieur dans sa rhétorique nucléaire. Les forces "de dissuasion de l'armée russe" autrement dit, ses armes nucléaires, passent en "régime spécial d'alerte au combat". Certains redoutent déjà que le conflit ukrainien devienne le plus grave en Europe depuis 1945.

"L'état spécial d'alerte", c'est quoi ?

Pour comprendre ce que "cet état spécial d'alerte" dont parle Vladimir Poutine change concrètement, il faut d'abord comprendre comment est géré l'armement nucléaire par les nations.

La Russie a l'arsenal nucléaire le plus important du monde avec 6.255 ogives en sa possession, mais 1.800 seulement sont immédiatement opérationnelles, notamment pour des raisons de sécurité. "Comme les États-Unis, la France ou encore la Chine, la Russie ne peut pas maintenir en permanence en alerte toutes ces bases aériennes et tous ces sites de tirs" explique Frédéric Coste, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Les têtes nucléaires sont donc en grande partie désassemblées et conservées en sécurité dans des armureries nucléaires.

La Russie et les États-Unis sont deux géants qui détiennent environ 90% des armes nucléaires avec 6 255 ogives pour la Russie et 5 550 pour les États-Unis. © Visactu

En revanche, cette petite partie de têtes nucléaires qui est opérationnelle et donc en état d'être déployée, est largement suffisante pour dissuader l'ennemi.

L'avant dernier niveau de préparation à un tir

Avec ce passage au cran supérieur, un certain nombre de missiles vont donc être préparés. "C'est l'avant dernier niveau de préparation à un tir sur une échelle de cinq" vulgarise Frédéric Coste, maître de recherche. Concrètement, "les têtes nucléaires sont sorties des armureries et commencent à être montées sur des missiles, qui eux-mêmes, commencent à être chargés en comburant [NDLR : l'équivalent d'un carburant]. De plus en plus de sites de tirs sont en alerte et se préparent à l'éventualité d'un tir" précise l'expert des mécanismes d'innovation et des changements au sein des armées.

Des menaces à prendre au sérieux ?

Ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire, en particulier depuis 2014 et le conflit en Crimée. "Déclarations, exercices, modernisation des forces nucléaires" liste Isabelle Facon, directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des politiques de sécurité et de défense russes. "Dans un environnement international qu'il estime instable et porteur de menaces pour son pays", Vladimir Poutine n'a de cesse de mettre en avant le statut nucléaire de la Russie. Mais jusqu'ici, le président russe n'avait pas déclenché une guerre contre l'Ukraine.

L'élévation des forces de dissuasion est forcément préoccupant alors qu'il a déclenché une guerre contre l'Ukraine, et alors que certaines de ses décisions récentes, dont celle-ci, ont surpris la communauté internationale.

Dans ce nouveau contexte, "l'élévation des forces de dissuasion est forcément préoccupant" estime Isabelle Facon. "Alors que certaines de ses décisions récentes, dont celle-ci, ont surpris la communauté internationale qui peine à en mesurer toute la rationalité (peut-être par impréparation cela étant dit), alors que la pression internationale monte sur lui et que la campagne militaire rencontre des difficultés, mais aussi peut-être parce qu'il va sans doute passer à des modalités d'action plus décisives, il veut certainement marquer sa détermination" juge lsabelle Facon. "Éroder la volonté des pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine, toucher leur opinion publique, et renforcer sa main dans les négociations" ajoute t-elle. Une tactique de déstabilisation pour Isabelle Facon, un "aveu de faiblesse" pour d'autres comme Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York.

Dans tous les cas, ce rehaussement est dangereux. Plus de têtes nucléaires armées sur des missiles dans des sites de tirs en état d'alerte, c'est aussi et tout simplement "un plus grand risque d'accident" conclut Frédéric Coste.

Quelles réactions de l'Union Européenne et de l'Otan ?

Toutefois, "s'il prenait l'envie à Vladimir Poutine d'attaquer des membres de l'Otan, le président russe sait pertinemment que son pays n'existerait plus derrière" tempère Frédéric Coste, maître de recherche. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni sont capables de répliquer en second à un tir nucléaire.

Des postures en miroir

Par ailleurs, "même si aucun des dirigeants n'en fait mention, il est évident que ces pays aussi ajustent leur posture" explique le spécialiste des mécanismes d'innovation et des changements au sein des armées. Le silence évite simplement une nouvelle escalade dans ce conflit. Officiellement les États-Unis et la France affirment qu'ils n'interviendront pas directement. N'empêche. Les deux pays ajustent leur position.

Par exemple, la France a en permanence un sous-marin en mer, capable de tirer des têtes nucléaires et pour Frédéric Coste, "l’Etat-major des armées réfléchit très certainement à différentes options, comme la mise à l’eau d’un second sous-marin ou le rapprochement géographique de la Russie d’avions rafale équipés de missiles nucléaires".