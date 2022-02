Guerre en Ukraine : "il faut dialoguer, toujours dialoguer" implore l'association Franco-Russe de la Mayenne

L'association Franco-Russe de la Mayenne réunit des familles de plusieurs pays de l'est depuis sa création en 2017. L'invasion russe en Ukraine par l'armée de Vladimir Poutine plonge ses adhérents dans l'inquiétude.

"Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter, et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens" déclarait ces dernières heures le président de la République Emmanuel Macron. La sidération envahie l'Europe entière au moment où la Russie lance une invasion terrestre en Ukraine. L'émotion est palpable dans le monde occidental. Chez nous, l'association Franco-Russe de la Mayenne suit les terribles évènements heure par heure.

Créée en 2017, cette structure rassemble aussi des familles ukrainiennes ou encore biélorusses installées en Mayenne. L'association a pour objectif notamment de "favoriser le bilinguisme" et d'aider des européens de l'est à s'intégrer dans notre département. C'est ainsi qu'elle rassemble des adhérents originaires de plusieurs pays dont l'Ukraine. Depuis jeudi matin, Alena Tarasevich est une présidente inquiète. "J'ai essayé de joindre quelques personnes, des Ukrainiens qui habitent ici. Ils ont des proches qui vivent là-bas, et les dernières nouvelles n'étaient pas bonnes..." explique-t-elle d'emblée.

La nécessité de se parler

Née en Biélorussie, la quadragénaire explique sa vision du conflit russo-ukrainien avec une image parlante. "Imaginez que vous habitiez dans un appartement T3 ou T4 et que votre voisine vienne vous dire un beau matin : "votre chambre elle est à moi... parce qu'il y a une jolie vue ou autre chose..." Face à cette démonstration de pouvoir, Il faut toujours dialoguer" poursuit Alena Tarasevich.

D'après la présidente de l'Association Franco-Russe de la Mayenne, rien ne justifie l'offensive militaire ordonnée par Vladimir Poutine. "Il veut montrer son pouvoir et de façon très violente. Je pense qu'il faut toujours savoir parler, savoir dialogue quoiqu'il arrive. La guerre, on en n'a pas besoin" termine t-elle.