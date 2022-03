Guerre en Ukraine : "il faut donner de l'espoir au peuple ukrainien" affirme l'eurodéputée Valérie Hayer

Pour le président ukrainien, en attaquant son pays, la Russie de Vladimir Poutine veut effacer l'Ukraine et son histoire. Mardi 1er mars, Volodimir Zelensky s'est exprimé en visio conférence devant le Parlement européen.

Il a demandé aux Européens de prouver qu'ils sont avec l'Ukraine, poing levé en fin d'intervention et a réclamé une adhésion sans délai à l'UE.

L'eurodéputée En Marche de la Mayenne Valérie Hayer a assisté à ce discours qui restera dans l'Histoire : "il y avait beaucoup d'émotion, l'intervention du Président ukrainien était très forte. Il a dit que son peuple se battait pour sa survie, sa liberté. Il faut donner de l'espoir et des perspectives à l'Ukraine. Cette demande de devenir membre de l'UE, nous la soutenons. Nous souhaitons que le statut de candidat soit symboliquement donné à ce pays. Une adhésion, ça prend du temps, c'est un processus long parce que le pays soit en capacité d'adapter le droit européen et d'avoir économiquement la capacité d'intégrer le marché commun" a-t-elle précisé ce mercredi dans la matinale de France Bleu Mayenne. Valérie Hayer se félicite par ailleurs de la mobilisation implacable et de l'unité des 27 depuis une semaine, "on a tous pris conscience du retour du tragique dans l'Histoire".