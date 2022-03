Guerre en Ukraine : "Il n'y a pas du tout d'élan patriotique en Russie, comme c'était le cas pour la Crimée"'

Alors que la guerre en Ukraine s'intensifie, et que les bombardements russes touchent des civils, la répression à l'intérieur de la Russie s'intensifie. La sociologue grenobloise Olga Bronnikova estime que "les autorités russes cherchent à museler de plus en plus les médias".

Comment s'informent les Russes sur la guerre en Ukraine ? Au septième jour de l'offensive de Vladimir Poutine en Ukraine, et alors que des enquête s'apprêtent à être ouvertes sur de possibles crimes de guerre commis par l'armée russe, on se penche ce mercredi sur la perception du conflit par la société russe. Olga Bronnikova est maîtresse de conférence à l'Université Grenoble Alpes, elle est sociologue spécialiste de la Russie.

France Bleu Isère : D'abord, quelles informations ont les Russes depuis le début du conflit ? Est ce qu'ils arrivent à s'informer correctement sur cette guerre en Ukraine ?

Olga Bronnikova : Alors, ça devient de plus en plus compliqué, effectivement, depuis les annonces hier et avant hier, sur le blocage de plusieurs médias indépendants. Ils existent bel et bien en Russie, mais ils ont de plus en plus de mal à faire passer leur message. Cette tendance a débuté il y a déjà plusieurs années, à partir de 2012, après les mobilisations massives post-électorales en Russie. Les autorités russes cherchent à museler de plus en plus les médias. Et donc, aujourd'hui, on en arrive au blocage des principaux médias russes indépendants, tels que Dojd ("Pluie", en russe) ou L'Echo de Moscou.

Dans ce cas là, est-ce que les Russes arrivent tout de même à savoir ce qui se passe vraiment en Ukraine ou bien ont-ils uniquement accès à la propagande du Kremlin ?

Cela dépend vraiment de qui on parle, il y a des fractures générationnelles dans la façon d'accéder à l'information : les personnes plus âgées (65 ans et plus) regardent davantage la télévision et donc ont une image très biaisée de ce qui se passe en Ukraine et en Russie également, alors que les plus jeunes puisent l'information surtout via internet et les réseaux sociaux, comme Facebook ou son équivalent russe VKontakte.

On comprend bien la difficulté de dresser des généralités. Mais comment réagissent les citoyens russes à cette invasion de leur voisin ukrainien ? Est-ce qu'ils soutiennent l'intervention ?

Pour l'instant, on a assez peu d'informations sociologiques ou socio démographiques sur la façon dont les Russes réagissent. Les sondages de l'opinion publique commencent seulement à être publiés. Les premières informations dont on dispose, à chaud concernent surtout l'approbation par les Russes de la reconnaissance de l'indépendance des deux républiques séparatistes ukrainiennes. Les russes approuvent cela à environ 70%.

Les résultats des sondages concernant la guerre commencent seulement à apparaître et ils semblent assez disparates. Il semble en tout cas y avoir beaucoup moins de soutien que lors de l'annexion de la Crimée. Les chiffres varient beaucoup, alors que ce n'était pas le cas en 2014, pour la Crimée. Il n'y a pas du tout d'élan patriotique comme c'était le cas à l'époque. Si le consensus dans la société russe existe sur le fait que la Crimée appartient à la Russie, la société est beaucoup plus partagée sur l'intervention militaire en Ukraine et sur la nécessité d'annexer les territoires ukrainiens.

Vous avez signé une tribune dans le journal Libération, lundi, avec d'autres chercheurs. Dans cette tribune, vous exprimez votre solidarité avec les enseignants et les étudiants ukrainiens. Le monde universitaire et les scientifiques y sont en danger en Russie ?

Oui, tout à fait. Par cette pétition, on voulait tout simplement initier un processus d'aide et de soutien à nos collègues à la fois ukrainiens et russes. Parce que depuis quelques jours, on a des échos de la part de nos collègues qui se sont mobilisés en Russie contre cette guerre, qui se sentent de plus en plus en danger, qui sont menacés au travail et donc qui vont peut être devoir quitter la Russie dans les jours ou semaines qui viennent. En tout cas, un certain nombre de collègues commencent à y réfléchir effectivement.

Certains pourraient être accueillis à Grenoble éventuellement ?

Il existe à l'échelle nationale un programme d'accueil de chercheurs venant de pays "à haut risque", un programme du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et puis du ministère des Affaires étrangères, qui s'appelle PAUSE. Il permet effectivement de créer des postes temporaires de trois mois à deux ans dans les différentes universités françaises, pour des chercheurs en danger. Ce serait possible y compris probablement à Grenoble, mais ce n'est pas encore acté.