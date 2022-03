Guerre en Ukraine : "Il reste entre 400 à 500 Français" sur place estime le ministère des Affaires étrangères

Il s'agit d'un chiffre "très difficile à établir, puisqu'il est très évolutif" explique sur franceinfo ce jeudi la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Alors que depuis l'invasion russe en Ukraine il y a une semaine, des centaines de milliers de personnes ont fui le pays, des français sont toujours coincés sur place.

50 Français évacués ce jeudi

"Il y a quatre jours, nous estimions à 1.100 Français au total présents en Ukraine. Il reste entre 400 et 500 Français aujourd'hui en Ukraine que nous accompagnons individuellement", explique Anne-Claire Legendre, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Sur les deux derniers jours, il y a donc eu "plus de 600 de nos ressortissants et leurs familles qui ont pu quitter le pays" ajoute t-elle. Par ailleurs ce jeudi, 50 ressortissants français ont pu quitter l'Ukraine et ces opérations vont se poursuivre.