Guerre en Ukraine : "J'ai honte !" confie une restauratrice russe à Nantes

Devant le restaurant russe Michel Strogoff, dans le centre-ville de Nantes, les regards de certains passants s'assombrissent. La scène s'est répétée plusieurs fois ces derniers jours, depuis le début de la guerre en Ukraine. Et cela blesse le couple de restaurateurs, Davit et Gayané, un médecin et une comptable russe d'origine arménienne. Tous deux arrivés à Nantes, justement pour fuir le régime de Vladimir Poutine.

Des annulations de réservations

"Ces derniers temps, on a eu quelques annulations de réservations par exemple. C'est compliqué pour nous !", déplore Davit, le gérant, inquiet par ailleurs de ne plus pouvoir importer de produits pour faire vivre son restaurant.

Il s'empresse de préciser que la cuisine qu'il propose n'est pas seulement russe, mais vient de plusieurs pays de l'ex-Union Soviétique. Et qu'ici, toutes les cultures sont représentées. Une employée est d'ailleurs Ukrainienne, souligne-t-il. Tout comme la demi-sœur de Gayané, qui n'a plus donné de nouvelles depuis deux jours. "Elle ne répond plus au téléphone", souffle-t-elle, émue.

"Excusez-nous pour ce qui arrive" - Gayané, restauratrice russe

Dès le début du conflit, le couple a affiché son soutien avec l'Ukraine, et participé au rassemblement nantais pour protester contre la guerre. "J'ai honte !, confie pourtant Gayané. Quand j'ai manifesté, j'ai dit 'excusez-nous pour ce qui arrive'."

Davit, lui, ne dort plus. Il passe son temps à scruter son téléphone pour suivre l'évolution du conflit. "La guerre c'est un cauchemar", lâche-t-il. En attendant la fin du cauchemar, là-bas, le couple espère ne pas en subir les conséquences dans son restaurant ici, à Nantes ..

