Guerre en Ukraine : "Je me demande si je vais revoir ma famille", témoigne une étudiante du Mans

En contact permanent avec sa famille dans l'Est de l'Ukraine, Tétiana, une étudiante mancelle de 26 ans confie à France Bleu Maine, ses peurs, sa tristesse et son impuissance. Elle dit vivre "heure par heure" depuis le début de l'invasion russe ce jeudi.

Tétiana ne peut retenir ses larmes lorsqu’elle évoque sa famille qui a fait le choix de se rassembler sous le même toit à Zaporijia, ville industrielle de l’Est de l’Ukraine, entre la Crimée et la Donbass. Chaque heure, depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, dans la nuit du 23 au 24 février 2022, la jeune femme de 26 ans qui vit au Mans, téléphone ou envoie un message à sa mère, ses grands-parents, sa tante et son demi-frère. Elle prend de leur nouvelle et leur transmet ce qu’elle lit et entend sur les chaines d’information russes et ukrainiennes. « Dieu merci, les antennes 4G ne sont pas coupées. Nous pouvons donc nous appeler. Je prie pour que cela reste comme ça », témoigne-t-elle. « Ne serait-ce que de savoir qu’ils sont vivants donne de l’espoir ».



"Je me demande si je vais revoir ma famille"

Tétiana, jeune maman et doctorante à l’Université du Mans vit dans l’angoisse. « Ce n’est pas facile du tout. Je me demande si je vais revoir ma famille », confie-t-elle à France Bleu Maine. « Dire que l’on est au 21ème siècle et qu’on vit cela ! Certains n’ont pas retenu les leçons de l’histoire », s’attriste la Sarthoise. Tétiana est tiraillée. « J’aimerais tellement que ma famille puisse être là. Ou que moi je sois auprès d’elle. Déjà, en temps de paix, la distance n’est pas facile à vivre. Là, c’est inexplicable », témoigne-t-elle.

"Je me sens impuissante"

« Mon mari me demande pourquoi je voudrais y aller. Je lui réponds que, peut-être, je pourrais aider là-bas. Ici, je me sens impuissante. Ça me rend encore plus malheureuse ». Tétiana qui dit vivre « heure par heure », devait se rendre en Ukraine au mois de mars pour fêter son anniversaire avec sa famille. « J’espère pouvoir y retourner un jour », confie-t-elle.