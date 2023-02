Guerre en Ukraine : "Je ne peux plus supporter ça", le cri du cœur de Danylo Ignatenko, joueur des Girondins

C'est l'un des deux joueurs ukrainiens à jouer en France avec le nouveau milieu de terrain de l'OM, Ruslan Malinovskyi. Danylo Ignatenko , joueur des Girondins de Bordeaux, s'exprime ce jeudi sur la situation dans son pays où la guerre fait maintenant rage depuis presqu'un an . Aujourd'hui, il vit en Gironde avec sa compagne et sa belle-mère qui a pu être rapatriée. Sa mère, elle, est en Italie. En revanche, son père est toujours là-bas. Il est même en première ligne au centre du front à Bakhmout dans la région de Donetsk. Danylo Ignatenko se confie avec des mots forts.

France Bleu Gironde : Comment vivez-vous la situation en Ukraine après plusieurs mois de guerre ?

Danylo Ignatenko : En Ukraine, en ce moment, la situation est vraiment très mauvaise. C'est terrible ! Le sang coule partout, les enfants meurent. La population n'a rien demandé à personne et les gens continuent de mourir. Les villes sont complètement bombardées. Quand je lis les journaux ou que j'écoute l'actualité à la radio et à la télévision, j'ai vraiment mal au cœur. Je ne peux plus supporter ça. La Russie est un pays de terroristes. J'appelle tout le monde à arrêter cette guerre.

Comment gérez-vous ça au quotidien entre votre vie de footballeur et la guerre ?

C'est très difficile pour moi. Parfois, j'arrive à gérer et d'autres fois, non. J'essaie régulièrement de faire le vide. Mon père en ce moment est à la guerre, il est au point le plus chaud en Ukraine. Et tous les jours, je me demande si je pourrais lui parler demain.

Vous allez jouer avec votre sélection bientôt, c'est un important de continuer à représenter son pays et les siens ?

Bien sûr ! C'est toujours très important pour moi. Chaque joueur essaie de tout faire pour pouvoir continuer à jouer avec la sélection. On va notamment affronter l'Angleterre (le 26 mars). J'ai fait toutes les démarches pour prolonger mon visa (pour aller en Angleterre) et je compte bien sûr y aller.

Danylo Ignatenko, le milieu de terrain Ukrainien des Girondins de Bordeaux. © Maxppp - Vincent MICHEL

David Guion "attentif" à la situation de son joueur

David Guion, le coach des Marine et Blanc, n'hésite pas à aborder le sujet avec son milieu Ukrainien comme il y a trois semaines lors d'un entretien individuel. "Je fais très attention à ça avec lui. On en discute régulièrement, on reste très attentif à tous ces événements. C'est tellement important pour lui et surtout, on lui a dit qu'à la moindre question ou au moindre problème qu'il pourrait raconter, qu'il vienne vite nous en parler au club", explique David Guion. Pour rappel, Gérard Lopez, le propriétaire et président des Girondins, s'était impliqué personnellement au début du conflit pour aider Danylo Ignatenko à rapatrier sa famille.