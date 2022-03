Guerre en Ukraine : "Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que veut dire l'accueil de réfugiés"

"C'est un élan de générosité formidable", salue Bruno Lamonerie, président de l'Union des maires de Dordogne, invité de France Bleu Périgord mardi 8 mars, face aux nombreuses propositions d'aider les réfugiés ukrainiens, qui fuient leur pays par millions face à l'invasion russe. Sur les réseaux sociaux, de plus en plus d'habitants se proposent pour aller chercher sur place ou héberger des réfugiés chez eux. "On ne peut que remercier ce qui vient du coeur mais ça se prépare, ce n'est pas rien", alerte le conseiller départemental. "On a des gens qui sont en détresse totale donc il faut vraiment que ce soit organisé. Il faut être dans les règles", rappelle-t-il, alors que c'est l'État qui gère cette question de l'accueil des réfugiés.

"Beaucoup d'habitants nous appellent pour accueillir des réfugiés. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que ça peut être", explique-t-il. "Il faut bien y réfléchir, ce n'est pas juste de l'accueil pour un week-end. On est partis sur du temps long. C'est en fonction de la situation, on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui va durer", analyse Bruno Lamonerie. "La crise n'est pas une crise, c'est une guerre. Et les guerres ne se règlent pas." Le département a, de son côté, mis à disposition des bâtiments publics comme le centre d'hébergement de Rouffiac et l'établissement public de Clairvivre.

Un convoi prioritaire vers Limoges

L'Union des maires de Dordogne coordonne aussi la collecte organisée dans 450 mairies sur les 503 communes du département. "Ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer, on n'a jamais vu ça auparavant", affirme Bruno Lamonerie. Les besoins se sont donc affinés pour les ONG travaillant en Ukraine. "Aujourd'hui, ce qui manque le plus, ce ne sont pas les produits alimentaires ni les habits. On en a en quantité !", affirme le président de la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère. "Ce dont manquent les ONG sur place, ce sont surtout les produits de logistique ou d'hygiène. Il faut vraiment cibler."

La collecte en mairie se finira jeudi 10 mars. Ensuite, les mairies trieront leurs dons en trois catégories : les habits, les denrées alimentaires et tous les autres produits. "Il faudrait si possible les mettre dans des cartons et tout étiqueter, pour qu'on gagne du temps", continue Bruno Lamonerie. Ces cartons seront ensuite redirigés vers les communautés de communes, puis vers le parc du conseil départemental. "On va tout acheminer sur un ou plusieurs lieux, les produits qui manquent le plus seront redirigés vers Limoges, où la protection civile mènera un autre convoi vers la Pologne." Tout le reste sera apporté aux réfugiés dans un second temps.