Guerre en Ukraine : jusqu'à quel point faut-il s'inquiéter de l'attaque russe ?

La Russie a lancé une "opération militaire" en Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi. Des bombardements ont été signalés dans plusieurs villes de l'Ukraine dont Kiev, la capitale. Si certains experts sont alarmistes et craignent une invasion totale de l'Ukraine, d'autres sont plus prudents.

C'est le scénario que la communauté internationale redoutait. La Russie a mis ses menaces à exécution en décidant de lancer une "opération militaire" en Ukraine malgré les efforts diplomatiques des pays occidentaux. Des bombardements ont été signalés dans plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev la capitale, Odessa, Kharkiv ou encore dans l'ouest du pays, non-loin de la frontière avec la Pologne. Cette attaque d'ampleur fait craindre à certains experts une invasion totale de l'Ukraine. D'autres estiment que Vladimir Poutine a pour seul objectif d'annexer le Donbass, la région séparatiste pro-russe d'Ukraine mais l'arrivée des soldats russes dans la région de Kiev, constatée en début d'après-midi par des gardes-frontières ukrainiens, semblent balayer cette analyse. France Bleu fait le point sur la situation ce jeudi.

Quel est l'objectif de Vladimir Poutine ?

Depuis plusieurs semaines, le président russe massait des centaines de milliers de soldats à la frontière est de l'Ukraine. Vladimir Poutine semblait lorgner sur la région pro-russe du Donbass dont il a reconnu seul l'indépendance dimanche dernier. Mais depuis ce jeudi matin, l'offensive russe est plus massive et touche également l'ouest de l'Ukraine avec des bombardements à Kiev ou encore Lviv. Que cherche Poutine ? Veut-il envahir la totalité de l'Ukraine et la placer sous le joug russe ? Pour l'instant, les experts sont divisés sur la question.

L'expert en stratégie militaire Pierre Servent : "On est sur le prologue d'une opération d'assez vaste ampleur qui, pour autant, selon moi, ne devrait pas conduire à une invasion totale de l'Ukraine" explique-t-il sur franceinfo. Pour lui, Vladimir Poutine a un autre objectif : "Poutine ne veut pas de cercueils de soldats russes qui reviendraient en masse dans le pays. Il décapite toutes les capacités de réaction ukrainiennes qui ont été renforcées depuis l'invasion de la Crimée. Il vise les stockages d'armements qui posent problème à la Russie, notamment les missiles Javelin antichars donnés par les Américains, ou les drones armés fournis par la Turquie". Cette analyse peut désormais sembler caduc car des soldats russes avançaient vers Kiev en début d'après-midi selon des gardes-frontières ukrainiens.

C'est la folie d'un homme qui déclenche une guerre meurtrière contre un pays qui a voulu échapper à son emprise, c'est une catastrophe

Cécile Vaissié, professeure en études russes à l'Université de Rennes 2 est certaine que Poutine veut aller plus loin et "veut reprendre le contrôle de l'Ukraine" qu'il considère comme une création de "la Russie communiste, bolchevique" selon ses mots lundi lors d'un discours. "Il veut mater l'Ukraine par la force, ce sont des trucs de voyou ! Il veut montrer qu'il peut mater un pays qui veut s'éloigner de [lui] et choisir sa voie. Le discours historique de Poutine ne tient pas la route". Sur franceinfo, l'universitaire se dit catastrophée par la situation : "C'est la folie d'un homme qui déclenche une guerre meurtrière contre un pays qui a voulu échapper à son emprise".

Une opération militaire a donc débuté alors même que les pays occidentaux négociaient avec Poutine pour engager une désescalade. Pierre Servent estime que ce conflit était inévitable : "Il fallait vraiment être très aveugle pour ne pas se rendre compte qu'il ne souhaitait absolument pas négocier. Il y a une volonté de restaurer la force et un mépris pour le droit."

Les villes bombardées par la Russie jeudi 24 février 2022 © Visactu

Combien de temps peut durer le conflit ?

L'Ukraine a riposté aux attaques russes. Selon l'armée, une cinquantaine "d'occupants russes" dans la région de Lougansk ont été tués. Une dizaine de civils font également partie des victimes. Ce conflit peut-il s'enliser ? Là aussi, il est difficile de répondre à cette question. Ce conflit "va pourrir" car "Monsieur Poutine va se heurter à une résistance" prévoit l'ancien journaliste Bernard Guetta. "Tout dépend des buts de guerre de Vladimir Poutine. Si c'est une conquête totale du Donbass et une fermeture de la mer d'Azov de façon à rejoindre la Crimée, il y aura des combats mais la supériorité russe va dominer" explique lui Pierre Servent en ajoutant ne pas pouvoir dire concrètement combien de temps peut durer une telle guerre. Une analyse partagée dans le Parisien par Michel Goya, ancien colonel des Troupes de marine qui souligne que "vu le rapport de force en leur faveur, les Russes pourraient atteindre leurs objectifs en une ou deux semaines, avant qu'il n'y ait un cessez-le-feu".

Les Ukrainiens pourront infliger des pertes mais ils ne pourront pas s'opposer véritablement à l'hégémonie russe - Pierre Servent

Il est très difficile de savoir comment va se dérouler cette guerre et combien de temps elle peut durer explique le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de "Défense Nationale" sur franceinfo : "On rentre dans une crise géopolitique majeure, sans aucune certitude quant aux évolutions possibles : toutes les cartes sont sur la table et c'est cela qui est dramatique".

Le député européen Bernard Guetta craint sur France Inter d'importantes pertes humaines : "C'est affreux à dire mais ce conflit va évidemment faire des dizaines de milliers de victimes" alors que la Russie assure que les bombardements "ne représentaient aucune menace pour les populations civiles". Galia Ackerman, essayiste, historienne, spécialiste de la Russie, est beaucoup plus alarmiste : "Une fois qu'ils (les Russes, ndlr) vont renverser le gouvernement, il y aura des purges de type stalinien. C'est ce que les Soviétiques ont toujours fait quand ils ont occupé des pays comme l'Europe de l'Est".

La France va-t-elle intervenir ?

Aucun pays, en dehors de l'Ukraine, n'envisage de riposter contre la Russie pour éviter une escalade de la violence et un conflit généralisé. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier a "demandé des interventions multiples pour soutenir l'Ukraine" selon l'Elysée. Emmanuel Macron "lui a affirmé tout le soutien et la solidarité de la France". Pour le député européen et ancien journaliste Bernard Guetta, il ne faut pas que l'Europe doive intervienne militairement sur le territoire, il faut, selon lui, livrer "des armes" et "sortir la Russie du système des paiements internationaux", comme ce qui avait été appliqué à l'Iran.

Cécile Vaissié assure que les pays occidentaux auraient dû être plus fermes plus tôt avec le président russe : "Il aurait fallu bloquer Poutine bien avant, soutenir cette opposition qui maintenant se trouve dans les prisons ou en exil". Elle estime qu'il faut désormais changer de stratégie mais n'appelle pas à une intervention militaire : "Il faut faire un bloc et écouter ce qu'on à nous dire les Lettons, les Lituaniens et les Polonais qui connaissent la Russie. Il n'y a plus à dialoguer avec Poutine mais plutôt avec la société civile russe".

Les autres pays européens ne prévoient pas non plus de riposter notamment les pays Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) ou la Pologne, des pays frontaliers ou très proches de l'Ukraine. Ils "sont au contact de cette zone de guerre, c'est ça qui est extrêmement inquiétant. D'autant que Vladimir Poutine menace les autres pays de représailles s'ils réagissent" explique le général Jérôme Pellistrandi.

Faut-il durcir les sanctions ?

En début de semaine, les 27 pays de l'Union Européenne se sont mis d'accord sur une série de sanctions contre la Russie alors que Vladimir Poutine avait reconnu l'indépendance des deux Républiques du Donbass. Ces sanctions visent notamment les banques et les parlementaires russes. Pour l'ancien ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin, cette déclaration de guerre doit être sanctionnée plus fortement encore. Il faut "retirer la Russie du système financier et économique international", a suggéré l'ancien ministre. "La position de l'Occident c'est le respect de l'intégrité et de la souveraineté territoriale de l'Ukraine", a-t-il déclaré, "nous devons prendre toutes les dispositions pour marquer notre fermeté vis-à vis de Poutine sur le plan économique et financier". Un avis partagé Nicolas Tenzer, directeur de publication de Desk Russie sur BFM TV qui demande que les sanctions soient "massives".

Marie Mendras assure sur franceinfo "qu'on ne peut pas calmer Poutine". Elle estime que "nous devons dire que l'Ukraine a vocation a rentrer dans l'Union Européenne. Il faut bien sûr plus de sanctions et donner des perspectives à l'Ukraine".

Le président français Emmanuel Macron a promis dans une allocution aux Français que le pays répondra "sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité". De son côté, l'Australie a déjà annoncé ce jeudi une "seconde série" de sanctions contre la Russie. L'Allemagne promet "les sanctions les plus sévères" contre Moscou.