Guerre en Ukraine : Kherson, grande ville du sud, aux mains des Russes

Des responsables ukrainiens ont confirmé dans la nuit de mercredi à jeudi la présence de l'armée russe à Kherson, grande ville du sud du pays que Moscou a annoncé avoir prise après des combats acharnés. Il s'agit de la plus grande ville aux mains des forces russes depuis le début de l'invasion il y a sept jours. Le chef de l'administration régionale, Guennadi Lakhouta, a appelé sur Telegram les habitants à rester chez eux, indiquant que "les occupants (russes) sont dans tous les quartiers de la ville et sont très dangereux". Le maire de cette ville de 290.000 habitants, Igor Kolykhaïev, a lui expliqué sur Facebook. "Nous rencontrons d'énormes difficultés avec la collecte et l'inhumation des morts, la livraison de nourriture et de médicaments, la collecte des ordures, la gestion des accidents, etc.".

Cette ville portuaire et sa périphérie ont subi d'intenses bombardements. L'armée russe s'est déjà emparé d'un autre port clé de l'Ukraine, celui de Berdiansk, et attaque actuellement celui de Marioupoul. A Kharkiv, 2e ville du pays, des civils ont été la cible des attaques russes mercredi. Moscou a dévoilé son premier bilan de militaires russes tués dans cette offensive, et annonce près de 500 morts dans ses rangs.

L'exode des Ukrainiens grossit de jour en jour. Selon l'ONU, en une semaine, ce sont désormais un million de réfugiés qui ont fui l'Ukraine vers les pays voisins. Geste fort de l'assemblée générale de l'ONU avec ce vote massif hier soir : 141 des 193 pays ont adopté une résolution exigeant "que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine".

Des pourparlers entre Russes et Ukrainiens ce jeudi matin

Des pourparlers entre Russes et Ukrainiens recommencent ce jeudi matin, après des négociations qui ont tourné court lundi. Mercredi soir, 4 avions de combat russes ont brièvement violé l'espace aérien suédois à l'est du pays. Les cours du pétrole ont clôturé au plus haut depuis près d'une décennie hier, le gaz naturel et l'aluminium atteignent aussi de nouveaux records historiques.