L'armée ukrainienne a annoncé ce lundi matin avoir repris "plus de 20 localités" en 24 heures dans le cadre de sa contre-offensive contre l'armée russe. Moscou a admis avoir perdu du terrain dans le week-end.

Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir libéré "plus de 20 localités" en 24 heures

S'agit-il d'un tournant ? L'armée ukrainienne a annoncé lundi matin avoir repris "plus de 20 localités" en 24 heures dans le cadre de sa contre-offensive contre l'armée russe. L'Ukraine a revendiqué tout au long du week-end de nouveaux succès militaires contre l'armée russe dans les parties orientale et méridionale de son territoire. Environ 3.000 kilomètres carrés ont été reconquis selon les autorités depuis début septembre, essentiellement dans la région de Kharkiv (Est). De son côté, Moscou a reconnu avoir perdu du terrain.

Villes "libérées"

"Une grande partie des districts de Tchougouïv, de Koupiansk et de Balakliïa a été libérée. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer qu'une quarantaine de localités ont déjà été libérées, mais il y en a bien plus (...)", a assuré dimanche le gouverneur de Kharkiv, Oleg Sinegoubov. La veille, Kiev avait déclaré que ses forces étaient entrées dans Koupiansk, qui se trouve sur des itinéraires d'approvisionnement des troupes russes et dimanche soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que l'armée ukrainienne avait "libéré" la ville stratégique d'Izioum.

Toujours selon les autorités ukrainiennes, "les occupants se sont également retirés de leurs positions dans plusieurs localités" du Sud, dans la région de Kherson.

Dans des zones reprises par les Ukrainiens, des journalistes de l'AFP ont vu samedi des camions et des blindés russes carbonisés, dont certains encore frappés de la lettre Z, le symbole de l'invasion de l'Ukraine. Des soldats patrouillaient à Balakliïa, où flottaient les couleurs ukrainiennes. Dans le village de Grakové, tout juste retombé aux mains des Ukrainiens, les destructions - pylônes électriques abattus, câbles étalés sur le sol - témoignaient de la violence de combats.

Livraison d'armes occidentales

Le 2 juin, le président Zelensky avait reconnu que 20% de la superficie totale de son pays, soit quelque 125.000 km², était aux mains des Russes, dont plus de 43.000 km² (la Crimée et une partie du bassin du Donbass) conquis avant le déclenchement de l'invasion, le 24 février.

Selon l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW), basé à Washington, les Ukrainiens ont repris en cinq jours "plus de territoires que les Russes n'en ont conquis dans toutes leurs opérations depuis avril".

Fort de ces succès, le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitro Kouleba, a appelé à la poursuite des livraisons d'armes, principalement occidentales. "Seule l'Ukraine détermine l'ordre du jour des négociations de paix", a en outre martelé un conseiller de la présidence ukrainienne, Mikhaïlo Podoliak : celui-ci "est connu : 1. Libération de tous les territoires 2. Paiement de réparations par les Russes 3. Punition des criminels de guerre", a-t-il expliqué, concluant qu'"il n'y a pas d'autres arrangements ou pressions".

Zaporijjia à l'arrêt

Dans le sud du pays cependant, la situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia (sud), où tous les réacteurs sont désormais arrêtés, demeure préoccupante.

Lors d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, le président russe Vladimir Poutine a mis en garde contre les "conséquences catastrophiques" que pourraient avoir les "attaques régulières ukrainiennes" sur ce complexe de six réacteurs, "y compris le dépôt des déchets radioactifs". "L'occupation russe" est "la cause des risques" pesant sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe, a répondu le chef de l'État qui a demandé à la Russie de se retirer du site, selon la présidence française.

L'opérateur ukrainien Energoatom a annoncé avoir arrêté avant l'aube le dernier réacteur encore en activité, qui produisait l'électricité nécessaire au refroidissement du combustible nucléaire et à la sécurité du site. Cette décision a été prise après le rétablissement, samedi soir, de l'approvisionnement électrique extérieur de la centrale.