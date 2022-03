Guerre en Ukraine : Kiev encerclé, Marioupol ville-martyr

Les forces russes augmentent la pression sur Kiev et l'est de l'Ukraine. Au sud-Est, Marioupol, port stratégique assiégé depuis une douzaine de jours, est dans une situation "quasi désespérée", alerte l'ONG Médecins sans frontières (MSF) : des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas pu fuir à cause de bombardements sur les corridors humanitaires, y vivent sans eau, sans chauffage, quasiment sans nourriture et, selon un bilan officiel, il y a déjà eu 1.582 morts.

Ce samedi matin, par ailleurs, les forces russes encerclent la capitale ukrainienne. Les médiaux locaux et les reporters étrangers sur place font état des sirènes d'avertissement anti-bombardement sur l'ensemble du territoire ukrainien, notamment les grandes villes Kiev, Odessa, Dnipro et Kharkiv.

Les Européens réunis en sommet à Versailles jeudi et vendredi ont encore accru la pression sur la Russie pour qu'elle cesse son offensive militaire : les 27 se sont engagés à doubler les financements pour des armes à l'Ukraine (rallonge de 500 millions d'euros), et menacent de nouvelles sanctions "massives" contre Moscou, sans les préciser pour le moment.

L'appel de Zelensky aux mères de soldats russes

Dans une nouvelle vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky en appelle aux mères des soldats russes : "N'envoyez pas vos enfants à la guerre dans un pays étranger". La France de son côté accueillera 2.500 réfugiés ukrainiens venant de Moldavie dans le cadre d'une opération de transfert coordonnée par la Commission européenne.