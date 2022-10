Guerre en Ukraine : Kiev et plusieurs villes du pays touchées par des bombardements

De "nombreuses villes" ont été bombardées en Ukraine ce lundi matin selon la présidence, dont Kiev. C'est la première fois que la capitale est visée depuis plus de trois mois. Ces frappes, d'une ampleur inégalée depuis des mois, interviennent alors que le président russe Vladimir Poutine réunit son conseil de sécurité deux jours après l'explosion sur le pont de Crimée . La présidence ukrainienne fait état de "morts et de blessés". A Kiev, trois fortes explosions ont retenti, de gros panaches de fumée noire étaient visibles. Deux nouvelles explosions ont ensuite retenti. La police indique un bilan d'au moins "5 morts et 12 blessés".

A Kiev, au moins une demi-douzaine de déflagrations ont été entendues, avec des frappes sur plusieurs quartiers dont le centre-ville. "Il y a plusieurs frappes sur l'infrastructure critique de la ville", a déclaré le maire Vitali Klitchko. Parmi les sites touchés, les autorités ont cité un musée, une université et un parc.

La ville de Lviv, dans l'Ouest du pays, proche de la frontière avec la Pologne, a également été touchée, annonce le gouverneur régional. Loin des combats à l'est, la ville avait été largement épargnée jusqu'à présent. "Des frappes sur les infrastructures énergétiques de la région ont été enregistrées", a déclaré le responsable local, appelant les résidents "à rester dans les abris", face "à la menace de nouvelles frappes".

Outre la capitale et Lviv, des frappes ont notamment été rapportées à Dnipro (centre) et Zaporijjia (sud). "Ils essaient de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la Terre", a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. A Zaporijjia, sept missiles sont tombées sur la ville dans la nuit, faisant au moins un mort et cinq blessés. Un immeuble résidentiel a été en partie détruit, laissant craindre un bilan lourd, selon Oleksandre Staroukh, le gouverneur régional.

L'armée ukrainienne affirme que la Russie a lancé 75 missiles sur le pays ce lundi matin. "41 ont été abattus par notre défense aérienne", a déclaré le commandant en chef ukrainien, précisant que la Russie avait aussi employé "des drones de combat iraniens".

Poutine réunit son conseil de sécurité après l'explosion sur le pont de Crimée

Cette série de bombardement intervient alors que Vladimir Poutine convoque son conseil de sécurité, qui rassemble les principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée russes. Le président russe accuse Kiev d'avoir organisé l'explosion qui a partiellement détruit samedi le pont de Crimée, reliant la Russie à la péninsule annexée, évoquant un "acte terroriste". Inauguré en 2018 par Poutine, ce pont est un symbole de l'annexion de la Crimée en 2014.