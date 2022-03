Guerre en Ukraine : Kiev se prépare au siège, Marioupol espère une aide humanitaire

L'Ukraine craint un encerclement de Kiev et promet une "défense acharnée" de sa capitale face aux forces russes, qui ont, selon les autorités locales, bombardé dimanche matin une base militaire dans la région de Lviv, faisant neuf morts et 57 blessés.

Dix-huitième jour ce dimanche, de la guerre en Ukraine, déclenchée par la Russie le 24 février dernier. Kiev, encerclée par l'armée russe, se prépare à une "défense acharnée". Selon les autorités locales, les forces russes ont bombardé dimanche matin une base militaire dans la région de Lviv, située près de la frontière polonaise. Les frappes ont fait neuf morts et 57 blessés, selon un premier bilan communiqué par les autorités militaires régionales et le maire de Lviv.

La situation sur le front militaire

Frappes russes contre une base près de la frontière polonaise

Ce dimanche, les forces russes ont bombardé une base militaire située dans la région de Lviv (dans l'Ouest de l'Ukraine), près de la frontière polonaise et jusque-là relativement épargnée par le conflit, ont affirmé les autorités locales. "Les occupants ont mené une frappe aérienne sur le Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité. D'après les informations préliminaires, ils ont tiré huit missiles", a déclaré l'administration régionale de Lviv dans un communiqué.

Des instructeurs étrangers "travaillent" sur la base militaire bombardée dans la nuit a déclaré le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov. Les frappes ont fait neuf morts et 57 blessés, selon un premier bilan communiqué par les autorités militaires régionales et le maire de Lviv.

La base de Yavoriv sert aussi à acheminer une partie de l'aide militaire livrée à l'Ukraine par les pays occidentaux. Cette base se trouve à une quarantaine de kilomètres au Nord-ouest de Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine où de nombreuses personnes déplacées ont afflué. Plusieurs pays y ont aussi déplacé leur ambassade, jugeant cette ville plus sûre que Kiev.

Marioupol espère l'arrivée d'un convoi d'aide humanitaire

Les forces russes continuent de pilonner le sud du pays où la ville assiégée de Marioupol espère l'arrivée d'un convoi d'aide humanitaire. Ce convoi est resté plus de cinq heures bloqué à un barrage russe samedi, et l'espoir était qu'il puisse parvenir à Marioupol ce dimanche.

L'enjeu est crucial pour Marioupol, cité portuaire stratégique, située dans le Sud-est du pays entre la Crimée et le Donbass, plongée dans une situation "quasi désespérée" selon Médecins sans frontières (MSF), manquant de vivres et privée d'eau, de gaz, d'électricité et de communications.

La situation diplomatique

Des avancées dans les pourparlers avec le Kremlin

Sur le front diplomatique, un petit point positif samedi : le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité d'une "approche fondamentalement différente" de Moscou dans ses récents pourparlers avec Kiev, notant que la Russie ne se contentait plus de "juste poser des ultimatums".

Interrogé sur des déclarations faites vendredi par Vladimir Poutine évoquant des "avancées" dans les pourparlers russo-ukrainiens, M. Zelensky s'est dit "content d'avoir un signal de la Russie", lors d'une conférence de presse à Kiev.

Nouvelle aide militaire des États-Unis

Washington a autorisé samedi une nouvelle aide en armes de 200 millions de dollars pour l'Ukraine, qui fait suite à une première aide en équipements militaires de 350 millions de dollars, dont deux tiers ont été livrés au 4 mars, selon une responsable du Pentagone.