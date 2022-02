Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne contrôle toujours Kiev, des pourparlers doivent débuter ce lundi matin

L'offensive en Ukraine se poursuit alors que l'armée ukrainienne annonce lundi matin que l'armée de Vladimir Poutine a "ralenti le rythme de l'offensive". L'armée russe de son côté revendique la "suprématie aérienne" dans toute l'Ukraine, mais les forces russes se retrouvent confrontées à une résistance acharnée malgré la menace nucléaire brandie la veille par le Kremlin. Les Européens ont répliqué en promettant de fournir des armes à Kiev, en débloquant un fonds de 450 millions d'euros.

Ce lundi, le président américain Joe Biden doit s'entretenir au téléphone avec ses alliés, sans préciser leur identité, pour coordonner une "réponse unie" face aux "développements" de l'attaque russe.

L'armée ukrainienne contrôle toujours Kiev, la capitale

Au cinquième jour de l'offensive russe, l'armée ukrainienne a affirmé lundi matin que la situation est toujours "sous contrôle" à Kiev, la capitale. "L'ennemi a continué à essayer de percer les défenses de Kiev. Des colonnes de troupes russes ont tenté à plusieurs reprises de prendre d'assaut la périphérie de la capitale", peut-on lire dans le message posté sur Facebook lundi matin par le colonel-général Oleksandr Syrskyi.

Il affirme que "toutes les tentatives des forces d'occupation russes pour atteindre l'objectif ont échoué", précisant que des colonnes d'équipements russes ont été détruites et que les Russes ont "subi d'importantes pertes de personnel." Le couvre-feu en vigueur dans la capitale ces derniers jours a été levé ce lundi matin. L'armée russe annonce lundi matin que la population de Kiev "peut librement quitter la ville". Elle accuse le pouvoir ukrainien d'utiliser les habitants de la capitale comme "bouclier humain".

La ville de Berdiansk (sud, 110.000 habitants), est en revanche désormais "occupée par notre ennemi", a déclaré Oleksiï Arestovitch, conseiller du président ukrainien. dans une vidéo publiée sur Telegram dans la nuit de dimanche à lundi. Selon des médias ukrainiens, de fortes explosions se sont produites dans la nuit à Kharkiv (nord-est), deuxième ville du pays, dont les forces ukrainiennes ont déclaré avoir repris le contrôle dimanche après l'entrée de blindés russes dans la nuit.

De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir encerclé la ville de Kherson (sud, 290.000 habitants). L'armée russe a pour la première fois dimanche reconnu des pertes humaines, sans les chiffrer.

Pourparlers directs entre l'Ukraine et la Russie

Ils devaient débuter dimanche soir mais n'auront lieu que ce lundi. Les pourparlers directs entre l'Ukraine et la Moscou doivent début ce lundi matin, a annoncé l'un des représentants du président ukrainien. La délégation envoyée par le président Zelensky a rencontré des difficultés pour se rendre à l'endroit du rendez-vous avec la délégation russe, selon les informations de franceinfo. Les deux délégations doivent se retrouver à la frontière entre l'Ukraine et la Russe, sur la rivière Pripiat, non loin de la centrale nucléaire de Tchernobyl, au nord de Kiev.

Les troupes russes occupent la zone occidentale de la Pripiat et la zone du réacteur, et les Ukrainiens tiennent la zone orientale. Le président ukranien a en outre reçu l'assurance de son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko qu'aucun hélicoptère, avion ni missile ne serait lancé du territoire biélorusse durant la durée de cette négociation.

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a cependant averti que son pays ne "capitulera pas". "Je ne crois pas trop à un résultat", mais "il faut qu'on essaie", a déclaré Volodymyr Zelensky.

Les sanctions occidentales étranglent l'économie russe

La série de sanctions décidée par les occidentaux contre Moscou commencent à porter leurs fruits. La Banque centrale européenne a constaté la "faillite ou faillite probable" de la filiale européenne de la banque russe Sberbank, parmi les plus grandes du pays, et le rouble a chuté de près de 30%. Par ailleurs, le prix du baril de pétrole brut WTI a bondi de plus de 5%. Lundi, les 193 membres de l'Assemblée générale des Nations unies se réunissent en "session extraordinaire d'urgence" pour se prononcer sur le conflit, qui a tué depuis jeudi, selon Kiev, quelque 200 civils et des dizaines de militaires.

Emmanuel Macron doit présider un nouveau Conseil de défense ce lundi matin à 11h depuis l'Elysée. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a indiqué lundi sur France 2 que la France avait envoyé 33 tonnes d'aide humanitaire en Pologne pour venir en aide aux Ukrainiens. Plus de 30 tonnes doivent également partir pour la Moldavie en début de semaine. Il s'agit de "tentes, de médicaments, de la nourriture", "tout ce qui aide les personnes à être accueillies dans les meilleures conditions", a-t-il ajouté. Deux avions de la Sécurité civile "remplis de médicaments", selon le ministre, doivent également arriver en Pologne mardi.

Poutine brandit la menace nucléaire

Vladimir Poutine, dont les forces sur le terrain se heurtent à la résistance des Ukrainiens et à la mobilisation des Occidentaux, a ordonné dimanche de "mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte", ce qui concerne les forces nucléaires, invoquant "les déclarations belliqueuses de l'Otan" et les sanctions "illégitimes" imposées à la Russie. Les Etats-Unis ont aussitôt dénoncé une escalade "inacceptable", le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg fustigeant pour sa part une attitude "irresponsable" de Moscou.

En réponse, Bruxelles a annoncé débloquer 450 millions d'euros pour financer des livraisons d'armes à l'Ukraine, bannir les médias d'Etat russes RT et Sputnik et fermer son espace aérien à tous les avions russes, une mesure également prise par le Canada. "Pour la première fois, l'UE va financer l'achat et la livraison d'armements et d'autres équipements à un pays victime d'une guerre. C'est un tournant historique", a souligné la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Evolution considérable et source potentielle d'escalade avec Moscou qui a menacé tout pays venant en aide à l'Ukraine, l'UE a annoncé dimanche soir avoir l'intention de fournir des avions de combat aux forces ukrainiennes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué la formation d'une "coalition anti-guerre" internationale pour soutenir l'Ukraine et appelé les étrangers à venir se battre "contre les criminels de guerre russes" dans une "Légion internationale" en formation.

368.000 ukrainiens ont fui vers les pays voisins

Le flot de réfugiés fuyant l'Ukraine continue de grossir, alors que Kiev accuse la Russie devant la Cour internationale de justice de planifier un génocide en Ukraine. Depuis jeudi, quelque 368.000 réfugiés ont fui vers les pays voisins et leur nombre "continue à augmenter", a annoncé le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. L'UE a dit s'attendre à plus de 7 millions de personnes déplacées.

La France portera lundi devant le Conseil de sécurité de l'Onu une résolution sur l'aide humanitaire à l'Ukraine. En Europe, des centaines de milliers de personnes aux couleurs jaune et bleu de l'Ukraine ont défilé pour dénoncer l'invasion russe, et en Russie quelques milliers de personnes ont de nouveau bravé l'interdiction de manifester pour dire "Non à la guerre". Les boycotts de la Russie dans le sport se multiplient. La Fifa a imposé à la Russie de jouer ses matches sous bannière neutre et sans hymne et de disputer ses rencontres à domicile hors de son territoire.