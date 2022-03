Guerre en Ukraine : l'arrivée en Provence d'enfants réfugiés

Une dizaine d'enfants ukrainiens et quelques mamans sont arrivés en Provence après un très long périple pour fuir la guerre. Ils sont partis jeudi pour arriver ce samedi soir à Meyrargues et retrouver leurs familles d'accueil. L'association "les amis de la région de Rivne" a tout organisé.

Le sourire des familles d'accueil contraste avec les visages fatigués des enfants qui sortent du bus. Ce samedi soir, sur l'aire d'autoroute de Meyrargues, une dizaine de petits ukrainiens et quelques mamans sont arrivés en Provence. Ils ont quitté leur pays ce jeudi pour échapper à la guerre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Christina et Ana sont sœurs, 12 et 15 ans. Les deux jeunes filles se regardent fixement et demandent à ne pas être séparées. "Après ce qu'elles ont vécu, comment voulez-vous que je les sépare tremble Magali, maintenant elles sont à l'abri, entourées d'amour." Les deux sœurs logeront, aussi longtemps que nécessaire, chez Alain et Magali à Marseille. Leur mère, elle, est restée en Ukraine.

Sauver plus de 200 enfants

"C'est terrible, je n'ai pas vu une seule personne ne pas pleurer" soupire Nicole Cadenel, présidente de l'association "Les amis de la région de Rivne." Nicole a fait le trajet en bus avec, à son bord, 53 personnes dont 36 enfants, qui seront logés à Lyon, Montpellier, Toulon ou Marseille. Comme tout le monde, elle est épuisée mais "il faut faire quatre allers-retours au total, insiste-t-elle, il reste encore plus de 200 enfants là-bas à aller chercher."

Habituellement, cette association fait venir en France depuis 2007 des enfants victimes de la catastrophe de Tchernobyl en Ukraine. "Avec tout ce qu'il se passe là-bas, on n'a pas le choix, on se transforme en convoi humanitaire" sourit Nicole, qui compte bien y retourner.

Un nouveau trajet en bus entre la France et l'Ukraine est prévu dans une semaine, mais l'association manque de fonds et lance une cagnotte en ligne pour récolter des dons. Affréter un bus coûte 7000 euros, l'association a déjà récolté ce vendredi près de 14.000 euros grâce à la cagnotte.